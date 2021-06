Hiện nay, các dòng xe máy được trang bị khoá thông minh (Smartkey) đã không còn lạ lẫm trên đường phố tại Việt Nam. Trong đó, các mẫu xe tay như Honda, Yamaha thường có khoá Smartkey.



Hiện nay, nhiều dòng xe tay ga được trang bị khoá Smartkey

Cũng theo đó, mức giá bán của xe có Smartkey cũng sẽ cao hơn so với xe được trang bị khoá cơ thông thường. Đối với các dòng xe khoá cơ, người dùng muốn thay đổi thành Smartkey cũng được nhiều cửa hàng sửa xe thay thế nhanh chóng. Tuy nhiên, về mức độ an toàn thực tế là một dấu hỏi lớn cho người tiêu dùng.

Theo khảo sát của PV, với chi phí từ 1-5 triệu đồng, người dùng có thể thay đổi khoá cơ thành Smartkey trên xe. Theo lời giới thiệu về sản phẩm này, remote smartkey (Key FOB) gồm 3 nút bấm tương ứng với 3 chức năng của xe là khóa/mở xe, cảnh báo bằng âm thanh khi dịch chuyển xe và tìm xe. Trong đó, ưu điểm khóa thông minh là tính năng cảnh báo bằng âm thanh khi xe bị dịch chuyển.

“Do đó Smartkey phòng ngừa tối đa những can thiệp bằng ngoại lực vào lỗ khóa. Ngoài ra, nhờ cơ cấu đặc biệt của núm khóa điện, nếu không được kích hoạt bằng Thiết bị điều khiển FOB, thì dù có cố tình vặn để bẻ khóa thì cả ổ khóa sẽ chỉ xoay tròn”- người này giới thiệu về thay thế khoả Smartkey.

Họ cho biết thêm, Smartkey nhằm triệt tiêu nguy cơ quên chìa khóa tại ổ khóa, kiểm soát khởi động của động cơ bằng mã hóa(Immobilizer): Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ khởi động động cơ bằng đấu nối trực tiếp. Đặc biệt, smartkey có tích hợp chức năng báo động khi xe bị di chuyển(không cần khởi động động cơ).



Một bộ khoá Smartkey thay thế chỉ có giá hơn 1 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Minh Đồng cho rằng, tuy vào bộ điều khiển mà người dùng sử dụng để thay thế sẽ biết được độ an toàn của Smartkey.

“Mật mã của chíp, bộ điều khiển của khoá bao nhiêu tiền thì có độ an toàn theo mức đó”- ông Đồng nói.

Chuyên gia còn nói thêm, nếu trang bị hệ thống rẻ tiền thì những kẻ trộm, cắp có thể dò tần số sóng đó và phá khoá là chuyện dễ dàng. Do đó, người dùng cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn khi sử dụng các loại xe có trang bị Smartkey.