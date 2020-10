Thú vị chuyến trải nghiệm cùng dàn xe SUV 2020 của Toyota

Ấn tượng đầu tiên và bất ngờ của chuyến đi chính là việc lần đầu tiên, Toyota mạnh dạn mang đến rất nhiều mẫu xe (chứ không “keo kiệt” ít xe như những năm trước).

Kế tiếp đó là sự xuất hiện đến 6 chiếc Corolla Cross – mẫu xe SUV đô thị mới nhất, đỉnh nhất của Toyota dành cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó là mẫu xe Fortuner 2020 - vua SUV trên thị trường hiện tại và chiếc SUV 7 chỗ cỡ nhỏ Rush 2020 cùng vua phân khúc MPV – Innova 2020…



Các mẫu xe SUV tham gia hành trình trải nghiệm chặng Hà Nội – Hạ Long



Hành trình “Toyota SUV – Đậm chất sống” bắt đầu rời Hà Nội và đi qua các con phố đông đúc náo nhiệt, băng băng trên con đường cao tốc 5B để tới thành phố biển Hạ Long với tốc độ 120 km/h.



Đây được xem là hành trình trải nghiệm với kỷ lục nhiều dòng xe nhất, mới nhất từ trước tới nay của Toyota. Nhóm phóng viên nhà báo từ khắp cả nước đã được lái thử tới 15 chiếc xe của 8 dòng xe, bao gồm các mẫu xe Toyota mới nhất; Corolla Cross 1.8 HV (động cơ Hybrid) và 1.8V (động cơ xăng), Rush, Innova, Fortuner Legender, Hilux Adventure, Vios, Yaris và Corolla Altis. Trong đó nổi bật nhất và quyến rũ nhất là các chiếc xe thể thao đa dụng – SUV đời mới Cross, Fortuner 2020 và Rush với ngoại hình mạnh mẽ, trẻ trung, công nghệ an toàn thông minh hàng đầu, mang tới một nhịp sống sôi động trong niềm vui và sự an toàn.

Trên mọi cung đường, đoàn xe nổi bật với những đường nét ngoại hình hiện đại, sáng rực trên đường bởi các dải đèn Day-light công nghệ LED. Ngay cả chiếc bán tải Toyota Hilux vốn có hình ảnh vạm vỡ thô ráp giờ đây cũng nổi lên giữa phố với thiết kế mới mang đến cảm giác lịch lãm, thời thượng hơn.

Gần 20 chiếc xe di chuyển nhẹ nhàng qua các đường phố đông đúc nhờ sự vận hành êm ái của các khối động cơ với công nghệ Dual VVT-i danh tiếng của Toyota. Đặc biệt những chiếc SUV hiện đại nhất – Corolla Cross còn thể hiện một phong cách di chuyển đầy thú vị trong đô thị. Với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 3.7l/100km khi di chuyển trong phố, công nghệ Hybrid không chỉ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà còn mang lại mức khí xả thấp, vận hành mượt mà và mạnh mẽ, đồng thời rất êm ái và yên tĩnh.

Cảm giác lái hứng khởi trên mẫu xe Toyota Corolla Cross hoàn toàn mới đến từ cấu trúc khung gầm toàn cầu mới TNGA. Trên nền tảng TNGA, hệ thống treo được cải thiện đáng kể giúp mang lại độ bám đường tốt hơn và sự êm ái cho hành khách, đồng thời tăng cường sự ổn định và cân bằng khi lái thẳng hay vào cua cũng như sự linh hoạt, tự tin và tầm nhìn mở rộng cho người lái.

Bộ ba SUV của Toyota: Rush – Corolla Cross - Fortuner



Đoàn xe nối nhau lao vun vút trên cao tốc 5B với tốc độ tối đa đến 120 km/h tới thành phố Hạ Long. Nền tảng TNGA trên chiếc Corolla Cross đã thể hiện sự ưu việt trên cao tốc ở dải tốc độ cao khi cho lái xe tầm quan sát rộng thoáng, đầm chắc với phản ứng nhanh nhạy từ người lái.



Đặc biệt hệ thống lai xăng điện của Cross mang lại cảm giác vô cùng hứng khởi mỗi khi tăng tốc. Bên cạnh đó, Rush với sức chở lớn cùng Fortuner Legender với khối động cơ dầu 2.8l mới gia tăng sức mạnh khiến người lái luôn phấn khích sau mỗi cú đạp ga tăng tốc.

Trên cao tốc các tay lái đã có trải nghiệm bất ngờ ở tốc độ cao đó là cảm giác an toàn đến rất tự nhiên. Công nghệ an toàn thông minh TSS (Toyota Safety Sense) thế hệ mới của Toyota có sự khác biệt lớn so với các nền tảng khác chính là tính “nhẹ nhàng” trong hỗ trợ người lái. Sự can thiệp của các tính năng điện tử tự động của TSS đến các thao tác lái hòa nhịp nhuần nhuyễn với từng điều kiện lưu thông “tự nhiên” như một “giác quan” của chính người lái.

Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense được kích hoạt rất mềm mại nhưng kịp thời, từ âm thanh cảnh báo cho tới hình ảnh, các rung động, thao tác điều khiển tự động đều rất nhẹ nhàng.

Trong suốt hành trình, bên cạnh các dòng xe SUV, những chiếc sedan nhỏ như Vios, Yaris hay dòng xe MPV rộng rãi Innova 2020 cũng di chuyển đầy mạnh mẽ, chinh phục tốc độ với sự ổn định và an toàn. Tất cả các mẫu xe có trong chương trình đều đạt an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Nhóm phóng viên tham gia chuyến lái xe trải nghiệm Toyota SUV 2020



Nhóm trải nghiệm hành trình Toyota SUV “Đậm chất sống” đã có một chuyến đi thư thái tràn đầy năng lượng, lái xe dọc bờ biển ngắm các công trình kiến trúc hiện đại, chơi các trò chơi nước đua thuyền kayak đầy thách thức và tận hưởng những giây phút thư giãn êm ái trong không gian tắm khoáng Onsen tinh tế, đậm truyền thống Nhật Bản.



Hành trình Toyota SUV – “Đậm chất sống” đã cho thấy giá trị của các dòng xe Toyota thế hệ mới ngày càng ưu việt và hấp dẫn hơn trong cuộc sống hiện đại. Qua đó, biến mỗi chuyến đi với Toyota là một hành trình tự do khám phá các cung đường mới, trải nghiệm cuộc sống muôn màu.