Người đi Honda SH, Airblade có thi bằng lái mới theo dự thảo?

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đề xuất, chia giấp phép lái xe (GPLX) thành 17 hạng thay vì 13 hạng như hiện nay.

Theo đó, nếu dự luật được thông qua thì các hạng GPLX mới bao gồm A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.



Nếu dự luật được thông qua, người điều khiển xe Honda SH mới có phải thi lại bằng lái xe? Ảnh: TN

Trong, đối với xe 2 bánh, GPLX được chia làm 3 hạng. Bao gồm hạng A0 dành cho xe có dung tích xylanh dưới 50 cc hoặc động cơ điện có công suất không vượt quá 4 kW. Người điều khiển loại xe này phải đủ 16 tuổi.

Theo dự luật, hạng A1 sẽ chỉ được điều khiển xe có dung tích xylanh đến 125 cc và động cơ điện có công suất từ 4 đến 11kW. Còn theo quy định hiện hành, hạng A1 được điều khiển xe có dung tích xylanh từ trên 50 cc đến dưới 175 cc.

Cuối cùng là hạng A, sẽ được cấp phép điều khiển cho xe có dung tích trên 125 cc hoặc có động cơ điện công suất trên 11kW cùng các loại xe thuộc hạng A0, A1.

Như vậy, theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các mẫu xe phổ thông có dung tích dưới 175 cc đang được điều khiển sử dụng bằng A1 hiện nay sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể gồm các loại xe có dung tịc xylanh trên 125 cc như Honda SH 150, Airblade 150, Honda Winner, Yamaha Exciter 135 hay 150 cc và Yamaha NVX sẽ phải cần cấp bằng lái mới.

Đây là quy định trong dự luật được nhiều người quan tâm và gây nhiều ý kiến trái chiều.