Xin một khoảng lặng cho Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh 04/09/2025 19:05

(PLO)- Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh xứng đáng được nhận một khoảng lặng trong giây phút cuối cùng; một khoảng lặng cho người đã khuất, và cũng là để tình người trong chúng ta còn được giữ lại.

Sự ra đi đột ngột của Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh ở tuổi 52 khiến nhiều người bàng hoàng. Bao ký ức về vai diễn, về những năm tháng gắn bó với sân khấu, với phim ảnh ùa về trong niềm tiếc thương của đồng nghiệp và khán giả. Nỗi tiếc thương ấy càng da diết hơn khi nhớ đến vai Vy trong bộ phim truyền hình Mùi Ngò Gai - vai diễn đưa Ngọc Trinh đến gần hơn với công chúng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tang lễ của chị lẽ ra phải là nơi chở che cho những giọt nước mắt lặng lẽ, nơi bạn bè cúi đầu thắp nén nhang, nơi khán giả lặng im tưởng nhớ.

Nhưng những ngày qua, hình ảnh trước cửa Nhà tang lễ lại không như thế. Thay vì một không gian tĩnh lặng, người ta thấy điện thoại giơ cao, thấy đám đông xô đẩy, thấy những đoạn livestream xuất hiện trên mạng xã hội. Giữa lúc tang gia bối rối, sự ồn ào ấy càng như những vết cứa vào nỗi đau của người thân, bạn bè.

Có lẽ nhiều người tự hỏi: Tại sao ngay cả giây phút cuối cùng của một đời người cũng không còn được bình yên? Phải chăng chúng ta đã quá quen với việc biến mọi sự kiện thành “nội dung”, đến mức quên rằng phía sau đó là những con người bằng xương bằng thịt, đang khóc, đang đau, đang mất mát.

Từ xưa, ông bà ta dạy “nghĩa tử là nghĩa tận”. Cái nghĩa ấy không cầu kỳ, không đòi hỏi gì lớn lao, chỉ cần giữ được sự tôn trọng tối thiểu dành cho người đã khuất. Thế nhưng hôm nay, trong guồng quay vội vã của mạng xã hội, những giá trị giản dị đó dường như đang bị xói mòn.

Thay vì một không gian tĩnh lặng, người ta thấy điện thoại giơ cao, thấy đám đông xô đẩy, thấy những đoạn livestream xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip TikTok

Đáng buồn hơn, những clip phản cảm từ đám tang vẫn thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Chính sự tò mò của người xem đã vô tình tiếp tay cho một bộ phận người “làm nội dung” bất chấp, biến nỗi đau thành cuộc “mua bán view”. Người quay thì coi đó là “nội dung nóng”, còn người xem thì bấm vào như một thói quen giải trí, mà quên rằng đằng sau ống kính là nước mắt của cả một gia đình.

Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng sự phát triển vật chất, mà còn được đo bằng cách con người đối xử với nhau trong những thời khắc thiêng liêng nhất. Tang lễ là để tiễn đưa, để sẻ chia, để xoa dịu. Nó không thể là cái chợ để ồn ào, để quay phim, để đồn đoán.

Ngọc Trinh đã sống hết mình với nghệ thuật, để lại những vai diễn khắc sâu trong lòng khán giả. Điều chị xứng đáng nhận về trong giây phút cuối cùng, chỉ đơn giản là một khoảng lặng. Một khoảng lặng cho người đã khuất, và cũng là để tình người trong chúng ta còn được giữ lại.