Vĩnh biệt diễn viên Ngọc Trinh, người nghệ sĩ mang trách nhiệm lớn với sân khấu 03/09/2025 17:07

(PLO)- Diễn viên Ngọc Trinh – người nghệ sĩ được xem như sinh ra để sống vì sân khấu, với sức hút lôi cuốn khán giả và trách nhiệm tận hiến đã ra đi đột ngột, để lại nhiều dang dở và tiếc nuối.

Diễn viên Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả. Ngoài những vai diễn ghi dấu ấn trên sân khấu kịch, cô còn được đông đảo khán giả yêu mến qua nhân vật Vy trong bộ phim Mùi ngò gai - hình ảnh trong trẻo, tươi tắn ấy đến nay vẫn còn in đậm trong lòng nhiều khán giả. Thế nhưng, nữ diễn viên đã đột ngột ra đi ngày 1-9, ở tuổi 52 – khi sự nghiệp đang độ chín và vẫn còn nhiều cống hiến dang dở cho nghệ thuật.

Diễn viên Ngọc Trinh và Hòa Hiệp trong vở "Bất ngờ chưa bà già" năm 2023. Ảnh: V. HÀ

"Trinh ra đời để sống vì sân khấu"

Chia sẻ với phóng viên, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn (Nhà hát kịch Idecaf) cho biết Ngọc Trinh gắn bó với sân khấu Idecaf ngay từ những ngày đầu thành lập (1998) và nhanh chóng khẳng định tên tuổi.

"Trong liên hoan sân khấu mùa thu lần thứ nhất, diễn viên Ngọc Trinh đảm nhận vai Bé Hai trong Xóm nhỏ Sài Gòn (đạo diễn NSND Trần Minh Ngọc). Vai diễn này được đánh giá là xuất sắc nhất của diễn viên Ngọc Trinh giúp Trinh ghi dấu ấn với khán giả thành phố vào thời điểm đó.

Một trong những vai ấn tượng của Ngọc Trinh với sân khấu Idecaf là vai bé Xàng (Trái tim nhảy múa) và đây cũng là vai diễn giúp Ngọc Trinh đảm nhận vai Vy trong phim Mùi ngò gai sau này" - ông bầu Huỳnh Anh Tuấn kể.

Hình ảnh của Ngọc Trinh trong phim "Mùi ngò gai". Ảnh: Tư liệu

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nhận xét diễn viên Ngọc Trinh luôn mang năng lượng tươi vui, trong sáng và mỏng manh.

"Ngọc Trinh giống như một chú cá nhỏ và sân khấu chính là một hồ nước để Trinh có thể thoả sức vẫy vùng, bơi lội. Khi Trinh lên sân khấu thì sân khấu sáng bừng. Có thể nói, Ngọc Trinh sinh ra để sống vì sân khấu. Trinh luôn toát lên sự sống động, cuốn hút, khiến khán giả đến với sân khấu bằng một niềm tin đặc biệt" - ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nói.

Còn với NSƯT Quốc Thảo, điều anh nhớ nhất về diễn viên Ngọc Trinh là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương.

"Tôi và Trinh đóng với nhau rất nhiều vở tại sân khấu 5B, Idecaf đặc biệt là những vở kịch truyền hình. Trinh toàn vào vai con của tôi thành ra Trinh quen gọi tôi là ba dù chúng tôi chỉ cách nhau vài khóa.

Sau này, tôi đi nước ngoài chúng tôi không có liên lạc nhiều nhưng khi về nước, mở sân khấu cũng như trung tâm đào tạo, người đầu tiên tôi nghĩ đến Trinh và tôi mời Trinh về giảng dạy cho các em diễn viên tại đây" - NSƯT Quốc Thảo kể.

Với NSƯT Quốc Thảo, nét riêng của diễn viên Ngọc Trinh trên sân khấu là sự trong sáng, hài hước.

"Trong Tiếng giày đêm, Trinh vào vai cô Xeo với nét hồn nhiên, ngây thơ mà khó ai thay thế được. Trinh yêu nghề đến mức từng bỏ tiền túi để lập sân khấu riêng, dẫu sau này không giữ được và phải trải qua nhiều suy sụp. Nhưng chính điều đó cho thấy: nếu không đam mê, không tận hiến cho sân khấu, Trinh đã chẳng bao giờ dấn thân như vậy" - NSƯT Quốc Thảo bày tỏ.

Diễn viên Ngọc Trinh trong vở "Mưa bóng mây".

Những dự án còn dang dở

Theo những đồng nghiệp thân thiết, diễn viên Ngọc Trinh luôn là người có nhiều hoài bão, phấn đấu trong sự nghiệp của mình. Thời gian qua, diễn viên Ngọc Trinh cùng một số đồng nghiệp đang học thạc sĩ tại trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10 này nữ diễn viên sẽ ra Hà Nội để bảo vệ luận văn thạc sĩ thế nhưng sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh khiến tấm bằng thạc sĩ đã trở nên dang dở.

Với nghệ sĩ Quyền Linh, chỉ cách đây hơn một tháng, nam nghệ sĩ đã gặp diễn viên Ngọc Trinh để chia sẻ với nhau nhiều dự định, tâm huyết về sân khấu.

Nghệ sĩ Quyền Linh và Ngọc Trinh gắn bó với nhau trên sân khấu kịch.

"Ngọc Trinh có chia sẻ với tôi về những kịch bản đang ấp ủ. Không chỉ vậy, Trinh cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ nữa, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt vậy mà Trinh ra đi đột ngột quá" - nghệ sĩ Quyền Linh ngậm ngùi chia sẻ.