Xôn xao 2 clip ô tô không chịu vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cứu thương 10/02/2025 20:46

Chiều 10-2, trên mạng xã hội xôn xao và có ý kiến tranh luận về video quay cảnh xe Toyota Fortuner không chịu vượt đèn đỏ ở ngã tư để nhường đường cho xe cứu thương đang phát tín hiệu còi ưu tiên phía sau.

Chiếc xe cứu thương hú còi, bật đèn ưu tiên phía sau. Ảnh: Cắt từ video clip

Clip của người dân đi phía sau quay lại cho rằng “xe ô tô cá nhân phía trước không chịu nhường đường cho xe cấp cứu” khi đang dừng đèn đỏ. Trong khi đó, chiếc xe cấp cứu có bật còi và đèn ưu tiên. Chỉ đến khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang xanh, chiếc xe Toyota Fortuner di chuyển thì xe cứu thương mới tiếp tục chạy được.

Được biết, clip được ghi tại ngã tư đại lộ Lê Nin giao với đường Phạm Đình Toái (TP Vinh, Nghệ An).

Trên mạng xã hội nhiều người xem clip và đưa ra các ý kiến tranh luận trái chiều về vụ việc trên.

Clip ghi lại sự việc.

Đến tối 10-2, trên một diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video clip quay cảnh xe cứu thương bật còi và đèn ưu tiên nhưng xe ô tô và cả xe máy dừng đèn đỏ (ở ngã tư) phía trước cũng không vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cứu thương.

Đoạn video clip người dân ghi lại tại TP Vinh.

Chiếc xe cứu thương phải bẻ tay lái sang phải "luồn lách" qua hai làn dành cho xe ô tô rồi đi vào làn xe máy thì mới để tiếp tục hành trình. Nhiều ý kiến trái chiều tiếp tục tranh luận, trường hợp này "không vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên (xe cứu thương) có bị xử phạt hay không"?

Đoạn clip trên của người dân đi sau ghi lại tại đoạn đại lộ Lê Nin (TP Vinh), gần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Anh Đặng Ngọc Khoa đưa ra ý kiến: “Do người tham gia giao thông chưa hiểu hết luật kể cả đèn đang đỏ người dân có quyền tiến lên phía trước vượt qua đèn đỏ để xe ưu tiên qua. Vì tất cả lỗi đều có Đội CSGT xem trước khi xử lý”. Có ý kiến cho rằng “Công an tỉnh Nghệ An đã lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông với 191 điểm trên địa bàn TP Vinh nên sẽ có clip chứng minh vượt đèn đỏ là để nhường đường cho xe cấp cứu thì không bị phạt”.

Tối 10-2, cán bộ Đội CSGT, Công an TP Vinh cho biết, hiện đang kiểm tra, xác minh cụ thể các video nêu trên để đưa ra hướng xử lý.