Xôn xao clip tài xế mặc áo xe công nghệ bị đánh gục trên ô tô 10/11/2025 16:43

(PLO)- Công an đang vào cuộc làm rõ vụ việc tài xế mặc áo xe công nghệ bị đánh chảy máu miệng ở Hà Nội.

Ngày 10-11, cộng đồng mạng xôn xao clip tài xế xe công nghệ “bị tác động vật lý” gục trên ô tô, chảy máu mồm. Theo nội dung clip, một người mặc áo xanh của xe công nghệ ngồi trên ghế lái xe hơi màu xanh mang BKS 89E.007.xx, với máu chảy trên mặt. Một số người đi đường nói lớn “không được đánh người thế đâu”.

Tài xế mặc áo xe công nghệ bị đánh. Ảnh cắt từ video clip

Sau đó một nam thanh niên mặc áo xanh xe công nghệ giải thích và kéo người bị đánh khỏi ghế lái ô tô…

Được biết sự việc xảy ra tại đường Cổ Linh (phường Long Biên, TP Hà Nội), hai tài xế cùng một hãng xe công nghệ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Người điều khiển xe máy bị tài xế ô tô đánh rồi nằm gục tại ghế lái, sau đó bị kéo ra ngoài.

Chiều 10-11, chỉ huy Công an phường Long Biên cho biết vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.