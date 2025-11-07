Công an tìm chủ sở hữu xe Kia Carnival trong vụ vận chuyển súng, ma túy số lượng lớn 07/11/2025 18:49

(PLO)- Công an đang tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp ô tô hiệu Kia Carnival mang BKS 63A-188.47. Đây là tang vật thu giữ trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, ngày 17-7 tại xã Sơn Kim 1.

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang truy tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp ô tô hiệu Kia Carnival mang BKS 63A-188.47. Đây là tang vật thu giữ trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 17-7 mà công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra.

Xe ô tô hiệu Kia Carnival mang BKS 63A-188.47 có màu sơn nâu, số khung RNYNF5BA8NC246978, số máy D4HEMH705663.

Nam bị bắt giữ cùng tang vật súng và ma túy khủng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, xác minh nguồn gốc phương tiện có liên quan trong các vụ án, vụ việc đang thụ lý hay không. Đồng thời, thông báo rộng rãi truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của phương tiện xe ôtô 63A-188.47.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 17-7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), bộ đội biên phòng và công an phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Nam (29 tuổi, trú phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 63A-188.47 di chuyển từ hướng Lào về Việt Nam qua cửa khẩu có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Nam đã chế “hầm” trên xe ô tô 63A-188.47 để cất giấu số ma túy, vũ khí quân dụng, vận chuyển về Việt Nam.

Kiểm tra tại hiện trường, khám xét chiếc xe, lực lượng chức năng thu giữ 38 kg ma túy đá, 3 kg Ketamin, 9.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), một bánh heroin, một khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng) và nhiều biển số xe ô tô giả.

Nam khai nhận vận chuyển số ma túy nêu trên từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.