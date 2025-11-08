Xe 7 chỗ tông xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong 08/11/2025 18:38

(PLO)- Xe 7 chỗ tông xe đầu kéo trên cao tốc Bắc-Nam, tài xế tử vong và ba người bị thương.

Khoảng 15 giờ chiều hôm nay (8-11), trên đoạn cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu (thuộc cao tốc Bắc-Nam) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô cá nhân 7 chỗ ngồi và xe đầu kéo làm một tài xế tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn, xe 7 chỗ tông xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 37K-289.xx chạy đến địa phận xã Trường Lâm (tỉnh Thanh Hoá) tông vào sau xe đầu kéo BKS đăng ký ở Hà Tĩnh 38H-020.xx, kéo rơ mooc 38R-017.xx. Cú tông mạnh khiến xe hơi nát bét phần đầu, tài xế bị tử vong và ba người bị thương.

Được biết, ô tô cá nhân nêu trên đi đón người thân từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trên đường về Nghệ An thì xảy ra tai nạn đau lòng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, mặt đường trơn và tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường bộ có mặt tại hiện trường phân luồng đảm bảo giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.