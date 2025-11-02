Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc-Nam 02/11/2025 18:15

(PLO)- Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc-Nam, tài xế kịp mở cửa thoát thân nhưng không cứu được hàng hóa.

Chiều 2-11, xe tải biển số Hà Nội chạy trên cao tốc Bắc-Nam, khi đến đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An thì bốc cháy dữ dội.

Hiện trường xe tải bốc cháy trên cao tốc Bắc-Nam (đoạn qua tỉnh Nghệ An).

Lúc đó, tài xế HVC (38 tuổi, trú Hà Nội) vội đánh lái vào làn khẩn cấp của cao tốc rồi nhảy xuống khỏi ca bin. Anh C đã hô hoán và nỗ lực cứu hàng hóa trên thùng xe tải nhưng lửa nhanh chóng bao trùm cả thùng xe.

Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy.

Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn cao tốc nêu trên.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng hàng hóa trên xe bị cháy hỏng.