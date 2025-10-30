Xử lưu động 2 vụ án đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép 30/10/2025 14:13

Sáng 30-10, tại Cảng cá Tắc Cậu, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử lưu động hai vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, vi phạm đánh bắt hải sản IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

Vụ thứ nhất, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tính (44 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) 5 năm tù tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tính 5 năm tù tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, từ ngày 27-4 đến 15-5, bị cáo Tính là thuyền trưởng tàu cá CM-99064-TS, đã điều khiển tàu cùng tám thuyền viên vượt ranh giới vùng biển Việt Nam sang vùng biển Malaysia để khai thác hải sản trái phép.

Khi tàu di chuyển về hướng vùng biển Việt Nam, thì bị Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu Kiểm ngư 216 đã phát hiện. Qua kiểm tra dữ liệu từ thiết bị định vị GPS trên tàu cho thấy tàu đã hoạt động tại chín tọa độ thuộc vùng biển Malaysia, trùng khớp với lời khai của bị cáo.

Vụ thứ hai, xét vai trò thứ yếu, cùng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài (47 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông) 1 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bị cáo Trần Văn Tài tại phiên xét xử. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2022 đến tháng 11-2022, bị cáo Tài đã tham gia cùng các bị cáo khác, gồm: Lê Phước Hậu, Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm và Trần Văn Nhựt tổ chức đưa 26 ngư phủ lên hai tàu cá để xuất cảnh trái phép sang vùng biển Malaysia và Indonesia khai thác thủy sản.

Trong đó, bị cáo Tài đóng vai trò đồng phạm giúp sức, trực tiếp tuyển chọn ngư phủ, hướng dẫn di chuyển và hỗ trợ điều khiển tàu.

Khi hai tàu hoạt động trong vùng biển Malaysia, các thuyền viên đã tắt thiết bị giám sát hành trình và xóa số đăng ký tàu nhằm che giấu hành vi khai thác thủy sản trái phép. Đến ngày 16-11-2022, toàn bộ phương tiện cùng thuyền viên đã bị Hải quân Indonesia phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, các bị cáo Luyến, Dũng, Tâm và Nhựt đã bị TAND tỉnh Kiên Giang (cũ) tuyên phạt từ 1-8 năm tù về các tội danh liẻn quan; còn Hậu và Tài được tách vụ án để xử lý sau.