Xử phạt tài xế vụ 1 phụ nữ không mặc quần áo rơi xuống đường 05/02/2025 16:56

(PLO)- Công an xác định người phụ nữ không mặc quần áo rơi từ trên xe ô tô xuống đường âm tính với chất ma túy, riêng tài xế bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Ngày 5-2, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã làm việc với ông Bùi Minh T (45 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh), người điều khiển chiếc xe Hyundai i10 để người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi xe ô tô khi đang chạy trên đường.

Chiếc ô tô dừng trên đường và cửa mở ra, người phụ nữ không mặc quần áo rơi nằm xuống đường. Ảnh cắt từ video clip.

Ông T bị lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Trong vụ người phụ nữ không mặc quần áo rơi xuống đường, may mắn là không bị thương, không gây tai nạn. Theo Nghị định 168, nếu hành vi mở cửa xe dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

Công an đã tìm ra chiếc xe ô tô trong clip và làm việc với người điều khiển.

Cơ quan công an cho biết thêm, kết quả test nhanh cho thấy bà Nguyễn Thị Ng (46 tuổi, trú TP Vinh) âm tính với chất ma túy. Bà Ng khai thời điểm đó do quá say rượu bia và tự cởi quần áo chứ không bị cưỡng hiếp, không ai ép buộc.

Như PLO đã thông tin, tối 4-2, mạng xã hội xôn xao clip một phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi chiếc ô tô hiệu Hyundai i10 khi đang chạy trên đường ở TP Vinh và được người trên xe kéo lên, sau đó chiếc xe tiếp tục di chuyển vào hẻm.

Công an phường Quang Trung, Công an TP Vinh đã tìm được chiếc xe và người điều khiển xe để làm rõ sự việc và mời người phụ nữ nêu trên lên làm việc.