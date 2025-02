Người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi xe ô tô khai 'do quá say’ 05/02/2025 09:55

(PLO)- Công an đã làm việc với người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi xe ô tô Hyundai i10 và tài xế điều khiển chiếc ô tô này.

Sáng 5-2, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc xôn xao clip người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi xe ô tô đang chạy trên đường.

Người phụ nữ rơi khỏi xe ô tô tại TP Vinh, Nghệ An. Ảnh cắt từ video clip

Theo cơ quan công an, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị Ng (46 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh). Công an cũng đã làm việc với người điều khiển chiếc xe biển số 37A-356.xx.

Làm việc với công an, bà Ng khai thời điểm đó do quá say rượu bia và tự cởi quần áo chứ không bị cưỡng hiếp, không ai ép buộc. Sự việc xảy trong thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ 2025.

Công an TP Vinh vào cuộc tìm ra chiếc xe trong clip và những người liên quan

PLO đã thông tin, tối 4-2, mạng xã hội xôn xao clip một phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi chiếc ô tô hiệu Hyundai i10 khi đang chạy trên đường phố TP Vinh và được người trên xe kéo lên, sau đó chiếc xe tiếp tục di chuyển vào hẻm.

Bà Ng làm việc, khai báo với công an

Đoạn hội thoại của những người đi sau quay clip nói “gọi công an đến” và cho rằng “cô gái cố chạy ra khỏi xe nhưng không chạy được, bị lột hết đồ khó chạy…”.

Ngay trong đêm, Công an phường Quang Trung, Công an TP Vinh đã vào cuộc truy tìm được chiếc xe và người điều khiển xe.