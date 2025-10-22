Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh 'gặp thời' 22/10/2025 11:59

(PLO)- Xuất khẩu sầu riêng tăng tốc, tạo động lực cho ngành rau quả hướng tới mục tiêu đạt kỷ lục 8 tỉ USD giá trị xuất khẩu trong năm 2025.

Theo thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), 20 ngày đầu tháng 10-2025, xuất khẩu rau quả ước đạt 919 triệu USD, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2024.

Con số này nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2025 vượt 7 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký VinaFruit, cho biết sầu riêng là ngành hàng tạo đà tăng trưởng nổi trội cho ngành. Theo đó, chỉ trong ba tháng (từ tháng 8 đến tháng 10), tức là thời điểm thu hoạch chính vụ của sầu riêng khu vực Tây Nguyên, giá trị xuất khẩu rau quả của cả nước đã tăng vọt, trong tháng 8 đạt khoảng 600 triệu USD và tháng 9 khoảng 1 tỉ USD.

Bước vào tháng 10, các thương nhân Trung Quốc vẫn đẩy mạnh nhập khẩu sầu riêng. Họ cần nguyên liệu này để sản xuất các loại bánh và phục vụ nhu cầu lễ Tết cuối năm. Hiện nguồn cung sầu riêng từ các nước khác ở khu vực Đông Nam Á gần như không có.

Theo VinaFruit và nhiều doanh nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng tốc xuất khẩu trong quý 4-2025, nhất là sầu riêng đông lạnh.

Sầu riêng đông lạnh có nhiều cơ hội tăng tốc trong những tháng cuối năm. Ảnh: TRẦN THẮNG

Thông tin từ Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tăng gần 70% về lượng và tăng gần 130% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, ngoài thị trường Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng đang có sự tăng trưởng rất mạnh tới nhiều thị trường khác như Papua New Guinea tăng 53%; Mỹ tăng 28%; Canada tăng 49%; Nhật Bản tăng 16%...

Ông Trần Văn Thắng, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sầu riêng đông lạnh, khi tới thời điểm hiện tại, sản lượng xuất khẩu sản phẩm này của HTX đã tăng 15% so với cùng kỳ.

"Năm nay xuất khẩu sầu riêng đông lạnh được đánh giá là tăng về cả lượng và giá cả, nhu cầu của bạn hàng với sầu riêng đông lạnh khá cao.

Hiện nay sầu riêng Đắk Lắk sắp bước vào giai đoạn sắp hết vụ (đầu tháng 11). Vì thế, các thương lái đang tích cực thu mua ở các khu vực còn sầu riêng.

Điều này cũng giúp giá sầu riêng hôm nay thu mua theo hình thức xô (tức không cần phân loại theo hàng A hay B...) tại vườn khá cao, từ 70.000 - 80.000 đồng/kg"- ông Thắng nói.

Với đà tăng trưởng như hiện tại, ông Nguyễn Văn Mười đặt niềm tin xuất khẩu rau quả cả năm 2025 dự kiến sẽ vượt 8 tỉ USD, tiếp tục lập nên kỳ tích mới của ngành.

Vị này thông tin thêm, ngoài sầu riêng, xuất khẩu rau quả còn chứng kiến nhiều sự tăng trưởng ấn tượng đến từ bưởi, xoài, dừa, chuối, thanh long, mận... Một số loại quả khác chế biến như xoài sấy dẻo, khóm cắt đông lạnh, long nhãn sấy khô... cũng là những mặt hàng ghi nhận sản lượng xuất khẩu cao.