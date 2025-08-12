Yêu cầu lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học... về chuyển từ xe xăng sang điện 12/08/2025 09:47

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các đề án kiểm soát phát thải, đồng thời đề xuất lộ trình triển khai xe buýt điện, trạm sạc, hoàn tất trước ngày 15-8.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường sau cuộc họp ngày 4-8 về chính sách chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh và tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hệ thống lại toàn bộ các đề án đã ban hành và đang trong quá trình xây dựng có nội dung, mục tiêu nghiên cứu liên quan đến việc kiểm soát phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các đơn vị đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới về đấu thầu chuyển đổi xe buýt điện, năng lượng xanh, phát triển hệ thống trạm sạc.

Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông - giai đoạn 1, tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. Hoàn thành trước ngày 15-8 để tham mưu, trình UBND phố báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.

Đối với giai đoạn 2 của Đề án, các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND TP thực hiện quy trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông còn lại sử dụng điện, năng lượng xanh, đảm bảo tiến độ hoàn thành Đề án trong quý 4-2025.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh các chính sách, công cụ quản lý (các bộ định mức, đơn giá cho xe buýt điện; hệ thống vé điện tử liên thông...); hoàn thiện chuyên đề chuyển đổi giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo, Cần Giờ trong tháng 9-2025; rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới xe buýt trên địa bàn TP.HCM mới.

TP.HCM đang tăng tốc chuyển đổi xe buýt điện.

Về Đề án chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường giao Viện Nghiên cứu phát triển TP khẩn trương cùng các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề lắng nghe ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà khoa học. Trong quá trình thực hiện cần làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND TP trong tháng 9-2025.