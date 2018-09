Bắt 2 người đàn ông xâm hại nữ sinh 14 tuổi

Chiều 12-9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết qua tiếp nhận tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (quy định tại điều 145 BLHS năm 2015) và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (quy định tại Điều 146 BLHS năm 2015), xảy ra ngày 29-8-2018.



Cùng với đó, Công an TP Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, trú tại TP Thái Bình) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (44 tuổi, trú tại TP Thái Bình) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, dư luận tỉnh Thái Bình xôn xao trước sự việc nữ sinh M (14 tuổi, trú tại TP. Thái Bình, là học sinh THCS) đi chơi không về. Gia đình nữ sinh này đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự vắng mặt bất thường của con em mình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.