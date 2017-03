Cá độ World Cup núp bóng quán bida

Chiều 27-6, các chiến sĩ Đội CSĐT TP về trật tự xã hội quận 11 bất ngờ kiểm tra quán bida Anh và Em tại 79/7A Âu Cơ (phường 14, quận 11).

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gần 140 triệu đồng, 19 xe máy, 33 ĐTDĐ, hai máy vi tính để bàn, 13 tờ phơi bóng đá với số tiền cá độ khoảng 193 triệu đồng.

Qua khai thác, công an xác định những người trên đã tham gia cá độ các trận Bỉ - Hàn Quốc, Mỹ - Đức, Nga - Algeria với số tiền mỗi trận từ 2 triệu đồng cho tới 30 triệu đồng. Từ những chứng cứ thu thập được, Công an quận 11 đã bắt giữ những nghi can trên để làm rõ hành vi đánh bạc.

LƯU NGUYỄN