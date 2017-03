Cô gái 9X ép xe bắt gọn tên cướp giật trên phố

Nghi can Hiếu tại cơ quan công an.



Theo thông tin ban đầu, lúc 8h ngày 3-12, đối tượng Vũ Trọng Hiếu điều khiển xe mô tô BKS 53X7 – 2819, lưu thông trên đường ĐT743 (phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương) để tìm kiếm "con mồi".

Khi đến khu vực này, Hiếu bắt gặp chị Nguyễn Thị Đào Hoa (sinh năm 1991, Vĩnh Long) đang điều khiển xe máy. Hiếu thấy túi quần chị Hoa để điện thoại nên tìm cách giật lấy. Khi đến đoạn đường vắng, ít xe, Hiếu nhanh chóng áp sát xe chị Hoa giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy.

Bị giật điện thoại, chị Hoa truy hô và dũng cảm lái xe đuổi theo Hiếu. Tới ngã ba Cửu Long (Thuận An, Bình Dương), chị Hoa chạy ép sát khiến Hiếu bị ngã. Người dân xung quanh lao tới bắt giữ đối tượng Hiếu rồi cùng chị Hoa đưa lên trình báo Công an.

Ngày 4-12, Công an TX Thuận An, Bình Dương xác nhận đang tạm giữ Hiếu (sinh năm 1987, Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận hành vi cướp tài sản của chị Hoa. Hiếu còn khai thêm đã cướp một vụ tương tự như vậy ở TX Dĩ An.