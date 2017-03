Cô giáo tiểu học bị chồng bạo hành dã man

Ngày 2-6, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh về một người phụ nữ được cho là bị chồng cũ đánh đập, bạo hành một cách dã man.

Theo những hình ảnh này, cơ thể của người phụ nữ với chi chít những vết thương tích, bầm tím khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ rõ sự bất bình, phẫn nộ trước sự dã man của người chồng.

H.A., người đăng tải những bức ảnh trên, cho biết người phụ nữ bị bạo hành là chị họ của mình, hiện đang sống tại xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Phọ. Vụ bạo hành xảy ra vào ngày 29-5 vừa qua.



Người phụ nữ với những vết thương tích chi chít trên người

“Chị là cô giáo tiểu học ở huyện nghèo Phú Thọ cũng là người mẹ của hai đứa con xinh đẹp một lòng yêu thương chồng con. Chồng làm nghề tự do. Cả hai tìm hiểu và quyết định lấy nhau. Thế rồi, anh chồng luôn dở thói bạo hành đánh đập vợ khiến chị mình đã dứt khoát ly dị và gia đình mình hoàn toàn không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Tuy nhiên, vì thương con và sau khi ra tòa anh cũng nhận lỗi nên chị mủi lòng quay về. Vậy mà khi quay về, anh không những không thay đổi mà còn đánh chị dã man” - dòng trạng thái của H.A. cho biết.

Cũng theo tài khoản này, đêm xảy ra sự việc có mưa bão, anh chồng nhốt vợ trong nhà rồi đánh đập, hành hạ... Chị bất tỉnh, anh ta lôi ra rãnh nước tạt cho tỉnh rồi đánh tiếp. May mắn chị trốn thoát... "Hai con chứng kiến cảnh mẹ bị đánh chỉ kêu khóc mà không thể làm được gì” - tài khoản H.A. thông tin.



Nguyên nhân ban đầu vụ bạo hành là do hai người có mâu thuẫn. Hình ảnh trên Facebook HA chia sẻ

Theo tìm hiểu, người phụ nữ trong bức ảnh là chị NTO, giáo viên tại một trường tiểu học ở trên địa bàn. Chị O. và anh BVD kết hôn với nhau được năm năm và có hai người con.

Tuy nhiên trong quá trình sinh sống với nhau do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đến năm 2015, chị O. đã viết đơn ly hôn. Nhưng đến đầu năm 2016, chị O. và anh D. bất ngờ quay trở lại sống với nhau nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tối 29-5 vừa qua, vụ bạo hành dã man đã diễn ra.

Hiện chị O. được người thân đưa vào điều trị tại BV huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Quá trình cấp cứu, nạn nhân phải khâu tới 17 vết thương trên cơ thể.

Trao đổi về sự việc trên, ông Đinh Văn Sơn, Chủ tịch UBDN xã Minh Hòa (Yên Lập, Phú Thọ), xác nhận có vụ bạo hành gia đình xảy ra trên địa bàn xã.

Ông Sơn cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau. Ngay khi nhận được trình báo, sáng hôm sau (30-5), công an xã đã tới gia đình anh D. để ghi nhận thông tin. Nhận thấy tính chất phức tạp, Công an xã Minh Hòa đã báo cáo và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Yên Lập.

Hiện vụ vệc đang được Công an huyện Yên Lập thụ lý và điều tra.