Công an còng tay dân vì chuyện chuộc điện thoại?

Anh Phùng Văn Hòa, trú thôn Bái Khê, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng vừa có đơn tố cáo gửi Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Vĩnh Bảo. Theo đơn, anh bị tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Bảo đánh, còng tay trái pháp luật.

Anh Hòa kể lại: “Chiều 5-4, tôi đi làm về qua đoạn sông Thái Bình gần nhà thì thấy người dân kể lại có hai anh công an làm rơi điện thoại xuống sông. Hai anh đã thuê người mò tìm nhưng không thấy. Lát sau, tôi ra đoạn sông đó tắm và vô tình mò được cả hai điện thoại. Vì lúc đó không có ai nhận nên tôi mang điện thoại về nhà”.

Theo anh Hòa, tới tối cùng ngày, có người gọi vào số máy của anh xin chuộc lại điện thoại. “Tôi có thỏa thuận là sẽ cho chuộc với giá 8 triệu đồng vì hai chiếc điện thoại đó còn mới. Các anh ấy đồng ý và hẹn tôi sáng hôm sau mang tới lán các anh ấy đang làm nhiệm vụ, cách nhà tôi mấy chục mét” - anh Hòa kể.





Anh Phùng Văn Hòa mang cả chiếc còng số 8 đang bị còng dở về nhà. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khoảng 10 giờ ngày 6-4, anh Hòa mang điện thoại đến lán những cán bộ Công an huyện Vĩnh Bảo đang làm nhiệm vụ theo dõi cát tặc trên sông Thái Bình, đoạn đi qua xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo. Đến nơi, có tám người chờ sẵn ở đó. “Khi tôi mang điện thoại đến, các anh ấy nói chỉ trả 3 triệu đồng để chuộc lại. Tôi không đồng ý, các anh ấy liền yêu cầu tôi vứt điện thoại xuống sông lại để các anh ấy mò. Tôi vừa nói sẽ làm y như vậy, bỗng mấy người lao vào đánh tôi, cướp một điện thoại Samsung. Còn một điện thoại iPhone các anh ấy giúi vào túi áo tôi, vu cho tôi ăn trộm rồi lấy còng ra còng tay tôi. Tôi tri hô, người dân xung quanh đến cứu thì bị các anh công an rút súng đe dọa. Mẹ tôi ở gần đó chạy ra can ngăn cũng bị các anh ấy hành hung” - anh Hòa nói.

Chống cự quyết liệt một hồi, anh Hòa vùng chạy được về nhà, trên tay vẫn còn đeo còng. Mấy ngày sau, một cán bộ Công an huyện Vĩnh Bảo mới đến tháo còng tay cho anh.

Ông Lê Tấn Phát, Trưởng Công an xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, nói với chúng tôi: “Chiều 5-4, một số cán bộ Công an huyện Vĩnh Bảo làm nhiệm vụ trên địa bàn xã và đánh rơi điện thoại. Anh Phùng Văn Hòa mò được dưới sông rồi hai bên thỏa thuận với nhau về việc chuộc điện thoại. Phía anh Hòa đưa giá quá cao nên xảy ra xô xát. Chúng tôi đã đến lấy lời khai. Tuy nhiên, sau đó hai bên tự giải quyết nội bộ với nhau nên chúng tôi không lập biên bản vụ việc”.

Ông Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh về vụ việc và đã giao đội hình sự điều tra. Nếu quả thật các đồng chí trong tổ điều tra đánh người trái phép, tự ý còng tay người dân và rút súng ra đe dọa thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Chiều 25-4, ông Vũ Xuân Hùng, Quyền Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hải Phòng, cho hay vụ việc chưa được báo cáo về Công an TP Hải Phòng nên chưa có hướng chỉ đạo xử lý.