Cướp giật điện thoại xong giả công an xin mật khẩu và iCloud

Ngày 9-8, Công an quận 10 cho biết đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra đầu năm 2016 trên đường Trường Sơn ngay trước cổng Công viên Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10).



Theo đó, nạn nhân là chị TTAV (40 tuổi, ngụ tại phường 15, quận 10) dẫn cháu đi bộ qua chỗ Công viên Thỏ Trắng đường Trường Sơn phường 15, quận 10. Khi đến trước cổng Công viên Lê Thị Riêng thì bị hai thanh niên đi xe máy Air Blade từ phía sau chạy lên giật giỏ xách màu đen đang đeo trên vai và tẩu thoát về đường CMT8.



Hình minh họa Chị V. sau đó đã đến Công an phường 15, quận 10 trình báo. Theo lời nạn nhân, trong túi xách có chứa một điện thoại iPhone 6, ba tấm séc ngân hàng bưu điện Liên Việt Bình Thuận cùng số tiền 7 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Theo trình báo của chị V. sau khoảng ba ngày thì gia đình nhận được một cuộc gọi vào số điện thoại bàn, một người xưng là cán bộ công an đang thụ lý vụ cướp giật tài sản và đang tạm giữ điện thoại của chị V.

Người này muốn xác minh mật khẩu máy và mật khẩu iCloud của điện thoại và hẹn đến chiều lên trụ sở công an để làm việc. Do tin tưởng nên chị V. đã cung cấp. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi chị V. lên Công an phường 15 thì được biết công an không mời chị V. lên xác minh hay nhận lại tài sản.