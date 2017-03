Đang chở con nhỏ, 1 phụ nữ bị chém trên đường

Vụ án nghiêm trọng xảy ra khoảng 10 giờ 30 sáng nay (30-10) tại quốc lộ 39B, đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Vào thời điểm trên, chị NTC (27 tuổi, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) đèo theo cháu LAT (con trai chị C., đang học lớp 3) bằng xe máy SH. Đến đoạn đường này, chị C. bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt áp sát, dùng dao chém liên tiếp vào người khiến chị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rú ga bỏ trốn.

Tại hiện trường, cháu T. bị xây xước nhẹ. Chiếc xe máy của nạn nhân văng xa vị trí gục ngã khoảng 100 m.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực lập tức chạy đến kiểm tra nạn nhân, giúp đỡ cháu bé và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đông Tân đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

Ông Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình), xác nhận vụ việc và cho biết hiện Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc điều tra. Các lực lượng chức năng đang tích cực tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ cái chết của nạn nhân.

Trong một diễn biến khác, sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể chị C. đã được người thân đưa về để lo hậu sự. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sáng cùng ngày, chị C. đèo theo con trai để mang tiền lên cho chồng sửa ô tô. Tiện đường, chị C. cùng con về huyện Thái Thụy để ăn giỗ, khi đến đoạn đường trên thì sự việc đau lòng xảy ra.

Nạn nhân được đánh giá là người hiền lành, không có xích mích với ai nên nhiều khả năng nguyên nhân bị sát hại là do cướp giật.