Điều tra vụ mẹ và hai con chết trong tư thế treo cổ

(PL)- Ngày 14-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị H. (23 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) và hai con trai của chị H. là HVM (ba tuổi) và HVĐ (một tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 13-10, người dân cùng ấp phát hiện chị H. và hai con trai chết ở nhà bếp trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể ba mẹ con chị H. cho gia đình lo hậu sự. Được biết chồng chị H. làm công nhân ở TP.HCM, gần đây giữa hai vợ chồng có xảy ra cãi vã.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua kết quả khám nghiệm tử thi xác định chị Đặng Thị Liễu (32 tuổi, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) chết do tự tử. Đồng thời, cơ quan công an nhận định có thể chị Liễu bị bệnh trầm cảm sau khi sinh đẻ nên đã sát hại con ruột mới bốn tháng tuổi.

Trước đó, chiều 13-10, anh Nguyễn Thiện Lương (chồng chị Liễu) đi làm về nhà nhìn thấy vợ chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, còn con gái út bốn tháng tuổi chết trong phòng ngủ, bên dưới có nhiều vết máu. Anh Lương đã dùng dao cắt dây đưa vợ xuống, đồng thời kêu cứu hàng xóm đến giúp đỡ. Tuy nhiên, cả hai mẹ con chị Liễu đã tử vong.

