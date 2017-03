Dùng dao khống chế 4 nữ sinh viên để cướp tài sản

Theo cáo trạng, tối ngày 10-12-2013 Bình giấu dao trong người rồi đi bộ tới một khu nhà trọ của công nhân với ý tìm kiếm tài sản. Thấy một phụ nữ đang xử dụng máy vi tính một mình trong phòng nên Bình giả vờ hỏi chuyện rồi bịt miệng, bóp cổ đẩy vào nhà vệ sinh để khống chế lấy máy tính.

Bị cáo Bình trước vành móng ngựa. Ảnh: DH



Tuy nhiên, nạn nhân truy hô, sợ bị phát hiện nên Bình bỏ chạy. Sau đó, Bình thay quần áo (quần áo có mang theo từ trước) để tránh bị phát hiện. Trên đường bỏ chạy, do bị công an phường truy đuổi nên Bình chạy vào một phòng trọ của 4 sinh viên nữ, dùng dao khống chế không cho ai ra ngoài.

Thấy lực lượng công an bao vây phòng trọ, Bình tiếp tục khống chế, bắt các “con tin” làm theo yêu cầu của mình nếu không sẽ giết chết. Sau đó, Bình ép 2 sinh viên phải la hét nhằm tạo áp lực cho công an rút lui. Sau gần 4 giờ, bị công an bao vây, Bình mới chịu đầu hàng.

Ngoài ra, tại cơ quan Bình còn khai nhận, từ tháng 3-2012 đến tháng 11-2013 Bình đã thực hiện thành công 7 vụ cướp máy tính, điện thoại, dây chuyền… chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.