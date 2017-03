Dùng xe cẩu trộm cáp viễn thông

Khoảng 23 giờ 30 ngày 3-4, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp Công an TP.HCM bắt quả tang các nghi can trên thuê xe cẩu (biển số 57H-7642) để cẩu trộm cáp viễn thông đưa lên xe mang đi nơi khác tiêu thụ.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội thi công cáp viễn thông của DNTN Trần Phương, phát hiện cuộn cáp viễn thông nặng 920 kg, trị giá hơn 100 triệu đồng để phía trước căn nhà 35A, tỉnh lộ 864 thuộc địa bàn xã Trung An (TP Mỹ Tho) đã không cánh mà bay nên trình báo cơ quan chức năng.

HOÀNG NAM