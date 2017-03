Giả Facebook của Diễm Hương, Mai Phương Thúy để mượn tiền

Sáng 26-3, nhiều người nhận được thông tin diễn viên điện ảnh Diễm Hương bị tai nạn giao thông tại vòng xoay TP Vũng Tàu khi đi xem việc đầu tư nhà hàng tại đây. Diễm Hương bị đứt dây chằng gối và sẽ được phẫu thuật vào 15 giờ cùng ngày.

Tiếp theo, một số bạn bè của diễn viên này nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền để lo chi phí cho ca phẫu thuật. Theo tin nhắn do chồng Diễm Hương chưa kịp gửi tiền từ Canada về cho cô và tiền mang theo cô trót cho nghệ sĩ N.C.T, đạo diễn P.S mượn nên hiện không còn tiền. Nếu bạn bè giúp đỡ cho mượn tiền thì con gái riêng của Diễm Hương có nickname là Tina đang ở TP.HCM sẽ đến nhận. Cũng từ tin nhắn của “Diễm Hương” lưu ý: Trưa 19-3, Tina đã bị cướp giật giỏ xách trong đó có nhiều tiền, hộ chiếu, hợp đồng làm ăn.





Giao diện Facebook Diễm Hương do NPHM lập khi chưa bị khóa. Ảnh: PN

Được biết diễn viên điện ảnh Diễm Hương đã theo chồng định cư ở Canada hơn 10 năm qua và rất kín tiếng với báo chí, các trang mạng xã hội. Cuối tháng 4-2013, Diễm Hương bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM trong một buổi tiệc có nhiều nghệ sĩ tham gia như Minh Thư, Uyên Thảo…, sau đó người đẹp này lẳng lặng về lại Canada.

Tuy nhiên, sau đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nick, hình ảnh Diễm Hương kết bạn với nhiều giới nghệ sĩ trong và ngoài nước. Số lượng bạn bè của nick này chỉ xấp xỉ 1.000 người nhưng lượng người theo dõi lên đến hàng ngàn. Tâm sự trên dòng thời gian của mình, nick Diễm Hương cho rằng không phải ai cô cũng chọn kết bạn, hiện cô đã về Việt Nam sống trong căn biệt thự tại Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) cùng các con. Về Việt Nam lần này, cô bỏ vốn ra đầu tư một resort năm sao tại Nha Trang và một nhà hàng “khủng” tại Vũng Tàu. Khoảng cuối năm 2013, nick Diễm Hương thông tin con gái riêng là Tina vừa tốt nghiệp thạc sĩ báo chí ở Mỹ và sắp vào làm việc tại một tờ báo lớn ở TP.HCM. Từ lời giới thiệu trên, nick Tina (có tên là Trish Nguyen) cũng có đông bạn bè kết bạn.

Thông tin Diễm Hương bị tai nạn đã được phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM xác minh. Được biết trong hai ngày (25 đến 26-3) không có vụ tai nạn giao thông nào tại vòng xoay Vũng Tàu. Tại các bệnh viện ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chẳng có ca mổ dây chằng gối nào cho bệnh nhân nữ. Chúng tôi trao đổi với đạo diễn P.S, nghệ sĩ N.C.T thì hai người khẳng định từ lâu rồi không gặp Diễm Hương và họ không hề vay mượn tiền bạc gì.

Để làm rõ, chúng tôi đã gọi vào số điện thoại người tự xưng là Diễm Hương và nói sẽ xuống Vũng Tàu đến bệnh viện nộp tiền giải phẫu cho cô. Bất ngờ người tự xưng là Diễm Hương nhắn tin lại “đã tự lo được chi phí, cám ơn” rồi tắt máy. Nhận thấy biểu hiện khác thường, chúng tôi cố gắng liên lạc bằng được với Tina “con gái riêng Diễm Hương” rồi yêu cầu cô nói rõ sự thật. Sau một hồi quanh co lấp liếm, cô gái này cho biết cô tên thật là N.P.H.M, hiện ở quận 7, Facebook, số điện thoại Diễm Hương là do cô tạo dựng. Theo H.M, từ lúc giả Facebook Diễm Hương, cô chỉ đóng vai diễn viên này để điện thoại trò chuyện với các diễn viên, nghệ sĩ mà mình ái mộ. Gần đây, do thiếu tiền đóng học phí (H.M đang là sinh viên) nên H.M dựng lên kịch bản Diễm Hương bị xe tông ở Vũng Tàu nhưng chưa lừa lấy được tiền của ai thì bị phát hiện. Ngoài ra, H.M thú nhận cô còn giả Facebook của hoa hậu Mai Phương Thúy.

Theo chúng tôi ghi nhận, đến 16 giờ ngày 26-3, toàn bộ các Facebook do H.M lập ra mạo danh Diễm Hương, Mai Phương Thúy đã bị khóa.

PHƯƠNG NAM