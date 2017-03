Giải cứu ba phụ nữ đang mang thai bị lừa bán sang Trung Quốc

Bốn người được giải cứu kịp thời gồm: chị Lang Thị Hà (26 tuổi), chị Hà Thị Yến (20 tuổi, cùng trú bản Đình Tài, xã Xiềng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) và chị Bùi Thị Thanh (35 tuổi, trú tại bản Phảy, xã Xiềng My), chị Lô Thị Nguyệt (28 tuổi, trú bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương).



Đối tượng Vi Thị Pồn

Sau một thời gian sinh rời quê phiêu bạt xứ người, Vi Thị Pồn (26 tuổi) trở về quê nhà ở bản Đình Tài, xã Xiềng My (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) móc ngoặc với Lô Thị Hợi (19 tuổi, trú bản Canh Khịt, xã Yên Hòa, Tương Dương) đi lừa phụ nữ để bán sang Trung Quốc lấy tiền làm giàu.

Pồn và Hợi ăn mặc sang trọng, đeo vàng giả đi vào các bản làng ở huyện Tương Dương thông báo giúp các phụ nữ không có việc làm, cuộc sống khó khăn bằng cách đưa đi sang Trung Quốc làm việc. Hợi và Pồn cũng rêu rao rằng: “Nếu thanh nữ, phụ nữ sang Trung Quốc thì sẽ đưa trước cho 60 đến 80 triệu đồng. Sau khoảng một đến hai tháng nếu không thích ở Trung Quốc thì Hợi và Pồn sẽ đưa về Việt Nam”. Mục đích của Hợi và Pồn là lừa để đưa các nạn nhân sang Trung Quốc bán để lấy tiền.



Đối tượng Lô Thị Hợi tại cơ quan công an.

Ngày 2-10, chị Hà, chị Yến, chị Thanh, chị Nguyệt đồng ý đi theo Hợi và Pồn sang Trung Quốc.

Khi Hợi và Pồn trên đường đưa chị Hà, chị Yến, chị Thanh, chị Nguyệt đi đến khu vực phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) thì bị lực lượng Phòng PC 45 phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và giải cứu bốn nạn nhân.

Hợi và Pồn cũng khai: cả hai lừa đưa bốn nạn nhân trên ra biên giới phía Bắc rồi đưa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch rồi bán cho một người tên Hoa với giá 180 triệu đồng đến 240 triệu đồng/người, theo đơn đặt “hàng” trước. Sau đó, Hoa sẽ bán các phụ nữ cho người Trung Quốc.

Hiện chị Hà, chị Yến, chị Thanh, chị Nguyệt đã được đưa về trao trả cho người nhà.

Chiều 6-10, Phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam Hợi và Pồn về tội mua bán phụ nữ đồng thời đang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan.