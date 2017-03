Giăng 'thiên la địa võng' bắt nghi can thảm sát

“Khoảng 20 giờ 30 ngày 26-9, tại chân cầu Bính, TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Hải Phòng đã bắt được Doãn Trung Dũng, nghi can trong vụ án giết người, cướp tài sản tại TP Uông Bí ngày 24-9” - tối 26-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết. Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 Công an TP Hải Phòng, cũng xác nhận thông tin này.

Bước đầu, Dũng khai nhận vào nhà để trộm nhưng khi bị phát hiện nên đã ra tay giết cả bốn bà cháu. Thông tin từ trinh sát cho hay tối 26-9, Dũng vào một quán cà phê, hẹn anh họ ra gặp. Khi đang ngồi thì trinh sát ập vào bắt. Qua khám xét, trong người Dũng có thuốc độc. Có thể nghi can có ý định tự tử.

Ngay trong đêm, Dũng được di lý về Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ điều tra.





Công an lập chốt 24/24 giờ trên các tuyến đường truy bắt nghi can (ảnh nhỏ). Ảnh: HĐ

Giăng “thiên la địa võng” bắt nghi phạm

Tối 25-9, ngay sau khi có thông tin về nghi can, người dân thấy Dũng xuất hiện ở khu vực bến Chụp, trên sông Uông nên hô hoán, báo công an. Bị động, Dũng lẩn mất. Trong đêm và đến sáng 26-9, người dân và các lực lượng chức năng đã lùng sục dọc bờ sông, tìm thấy một số dấu vết của Dũng nhưng nghi can vẫn như bóng ma.

Từ chiều 25-9, trên bộ, tất cả chốt liên giao thông đi ra khỏi Quảng Ninh đều có công an. Hiện có ba chốt chính tại chân cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10, tại cổng chùa Trình trên quốc lộ 18 và Trạm thu phí Đại Yên trên quốc lộ 18 có cảnh sát chốt chặn. Tất cả xe khách, taxi, xe con, xe tải và các phương tiện có dấu hiệu khả nghi đều bị lực lượng CSGT kiểm tra. CSGT cho dựng lán trại, trang bị vũ khí cùng lực lượng cảnh sát cơ động túc trực 24/24 giờ trên các chốt chính.

Tại Hải Phòng, địa bàn giáp ranh với Quảng Ninh, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45, Công an TP Hải Phòng, thông tin: Từ hôm 24-9, một tổ công tác của phòng hình sự Công an TP Hải Phòng đã hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn giáp ranh huyện Thủy Nguyên với TP Uông Bí. “Tất cả điểm đón lõng đều đã được dự tính. Nghi can xuất hiện ở Hải Phòng sẽ bị bắt ngay” - ông Thắng nói.

Các lực lượng của Bộ Công an cũng tăng cường về địa phương truy tìm hung thủ.

Nghi can là cháu rể của nạn nhân

Theo một số người dân cạnh nhà Dũng, sáng 24-9, sau khi xảy ra vụ án tại nhà chị Vũ Thị Thanh, Dũng vẫn còn ngồi chơi bài ở nhà. Vừa thấy bóng dáng người lạ đi vào khu vực, Dũng đã lẩn trốn. Thời điểm này công an chưa xác định Dũng là nghi can của vụ án.

Khi biết chân dung nghi phạm, ngay từ sáng 25-9, những người thân của gia đình chị Thanh đã xôn xao vì nghi phạm không ai khác là cháu rể của bà Nguyễn Thị Hát (vợ Dũng gọi bà Hát là dì ruột). Nghi phạm Dũng quê Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dũng có hai tiền án cướp tài sản (năm 1990) và buôn bán ma túy (năm 2003). Dũng nghiện ma túy nặng. Năm 2010, nghi can này về địa phương bán than tổ ong.

Người vợ của Dũng ngất lên ngất xuống khi hay thông tin nghi phạm là chồng mình. “Nếu chuyện này là sự thật, không gì đau đớn hơn” - một người thân của gia đình bà Hát cho biết.

Theo người dân, nhà chị Thanh có nuôi ba con chó nhưng đêm xảy ra vụ thảm sát họ không nghe tiếng chó sủa. Có điều này là vì mấy tháng trước Dũng nuôi rồi bán chó cho gia đình chị Thanh. Khoảng một tháng trước, Dũng lại mang đến tặng gia đình này một con nữa. Cách ngày vụ thảm sát xảy ra khoảng một tuần, Dũng có đến nhà chị Thanh tặng tiếp một con.

Từ khi xảy ra vụ thảm án, Dũng vắng mặt bí ẩn tại địa phương...