Lời khai ban đầu của hung thủ thảm sát ở Gia Lai

Như chúng tôi đã thông tin, sau khoảng 2 giờ truy bắt, công an đã “tóm” được nghi can Vũ Văn Đản (sinh năm 1976, trú thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai – không phải tên Đảng như thông tin ban đầu). Đản được cho là nghi can gây ra vụ truy sát khiến 4 người tử vong, 3 người trọng thương.



Bước đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của hung thủ.



Nghi phạm Vũ Văn Đản

Theo đó, sáng 23-8, Đản kêu vợ là chị Nguyễn Thị Lan đến nhà hàng xóm đòi tiền để đi chữa bệnh. Khi nghe chị Lan báo lại là không lấy được tiền, Đản chửi bới, cãi cọ với vợ.

Trưa cùng ngày, sau khi đi ăn đám giỗ về, Đản kêu chị Lan sang nhà hàng xóm mượn tiền nhưng chị này không đi, Đản “nổi điên”. Cãi nhau với vợ một hồi, Đản đã xách dao đuổi chém vợ, con. Bị thương nhẹ ở tay, chị Lan nhanh chân ôm con bỏ chạy.

Thấy Đản đuổi chém vợ con, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 1974, trú tại Phù Mỹ, Bình Định, đi làm rẫy thuê), chạy qua bế con phụ chị Lan thì bị chém gục tại chỗ. Trong cơn “điên”, Đản xách dao rời khỏi nhà, trông thấy ông Đặng Đình Vấn (sinh năm 1958, quê gốc ở Hải Dương) đang phun thuốc trừ sâu cho rẫy cà phê, Đản 2 tay 2 dao vung chém mạnh khiến ông này không kịp phản ứng.



Người dân tham gia truy bắt nghi phạm chiều 23-8

Sau đó, Đản chạy đến nhà em trai ruột truy sát. Hậu quả, thêm hai nạn nhân bị giết nữa là mẹ con chị Lê Thị Thơm (sinh năm 1982, em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (sinh năm 2007). Ngoài ra, những người bị hung thủ chém thương tích là Vũ Văn Tuyên (sinh năm 1983, em trai Đản), anh Vũ Công Doanh (sinh năm 1983), bà Minh (sinh năm 1965), anh Chính.

Trả lời các điều tra viên về nguyên nhân chém cả người thân lẫn người ngoài, Đản nói là do bị chửi và bực tức vì chuyện nợ nần tiền bạc.

Sau khi lấy lời khai ban đầu tại công an huyện Chư Prông, Đản được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.