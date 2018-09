Lý do 'ông trùm' Nguyễn Văn Dương được miễn tội đưa hối lộ

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) điều hành.



Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Văn Dương

Riêng với Nguyễn Văn Dương, VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị can này với hai tội danh, gồm: tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Dương được xác định là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều này có sự khác biệt so với kết luận điều tra trước đó của Công an tỉnh Phú Thọ, khi đề nghị truy tố Dương với ba tội danh: tổ chức đánh bạc, rửa tiền và đưa hối lộ.

Nguyên nhân của sự khác biệt trên chính là việc Nguyễn Văn Dương đã được VKSND tỉnh Phú Thọ miễn trách nhiệm hình sự đối với tội danh đưa hối lộ.

Cụ thể, cáo trạng của cơ quan này cho biết trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương tự thú về việc đã cho ông Vĩnh một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỉ đồng, 1,75 triệu USD, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan; cho Cục C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD; cho ông Hóa 22 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD là có thật; còn việc cho Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), ngày 31-8-2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội đưa hối lộ.