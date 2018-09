Nghi can giật vàng trong tiệm ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt Trần Thanh Tùng (20 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Nghi can Tùng. Ảnh cắt từ Camera tại tiệm vàng.

Trước đó, vào tối 3-9, Tùng vào tiệm vàng Nam Phương đóng trên đường Đoàn Văn Cự (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) giả vờ hỏi mua vàng với mục đích cướp. Tại đây, Tùng hỏi bà chủ tiệm vàng mua một nhẫn vàng 9999. Sau đó, chủ tiệm vàng có đưa chiếc nhẫn sáu chỉ vàng 9999 cho Tùng xem.

Để đánh lạc hướng, nghi can tiếp tục hỏi bà chủ tiệm vàng cho xem chiếc lắc vàng khác. Lợi dụng lúc bà chủ tiệm vàng cúi xuống quầy lấy lắc thì Tùng cầm theo nhẫn vàng bỏ chạy. Lúc này, chủ tiệm vàng tri hô nhưng đối tượng đã tẩu thoát.



Nhận được thông tin vụ việc trên, Công an phường Tam Hiệp phối hợp với trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa điều tra. Qua xác minh từ hệ thống camera an ninh tại tiệm vàng, cơ quan công an xác định được nghi can nên tiến hành truy bắt Tùng.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.