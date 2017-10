Ngoại tình rồi có thai, mẹ nhẫn tâm giết con mới đẻ

Ngày 25-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ tên R. (42 tuổi, dân tộc J’rai, trú tại xã Ia Pếch) để điều tra hành vi giết con mới đẻ.



Khu vực xảy ra sự việc đau lòng

Vào năm 2016, trong thời gian người chồng là ông L. (44 tuổi) bị tai nạn giao thông khiến liệt nửa người, không nói được, R. đã nảy sinh tình cảm và có thai với một người đàn ông khác.



Đến ngày 24-2-2017, R. sinh hạ một bé trai. Lo sợ dân làng phát hiện, phạt vạ và sợ không đủ khả năng nuôi cháu bé, R. đã sát hại cháu bé. Sự việc được phát hiện khi R. cùng đứa con lớn của mình mang thi thể cháu bé đến khu vực nhà mả của làng để chôn.

Công an nhận được tin báo đã vào cuộc, tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm. Lúc này, R. thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình song lại có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, phải được điều trị. Sau khi tình trạng sức khỏe của người này bình thường trở lại, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi "giết con mới đẻ".

Đối với người con lớn của R., Công an xác định có dấu hiệu đồng phạm song do cháu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã không đề nghị xem xét xử lý.