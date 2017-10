Người đàn bà dùng bìa đỏ đi lừa đảo bị bắt

Ngày 7-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với bị can Vương Thị Giáng Hương (33 tuổi, trú tổ 07, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can lừa đảo

Trước đó, từ mối quan hệ quen biết, chị T. (trú phường Hoa Lư) đã đưa cho Hương 2 bìa đỏ mang tên C. (trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để nhờ vay vốn ngân hàng hộ cho anh C. Tuy nhiên, sau khi nhận bìa đỏ, Hương nhờ một người đóng giả anh C. đến nhà bà DTKC (trú phường Diên Hồng) để thế chấp 2 bìa đỏ trên vay số tiền 200 triệu đồng.

Do thấy lâu mà chưa có kết quả, chị T. nhiều lần yêu cầu Hương trả lại 2 bìa đỏ trên. Đến ngày 16-12-2015, Hương tới nhà bà DTKC, lấy lý do đi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho anh C. để mượn lại 2 bìa đỏ với lời hứa sau khi được giải ngân sẽ thanh toán tiền đầy đủ. Sau đó, Hương đem trả lại 2 bìa đỏ cho chị T. và nộp vào tài khoản ngân hàng của bà DTKC số tiền 20 triệu đồng nhằm tạo niềm tin.

Sau nhiều lần liên lạc yêu cầu Hương trả tiền hoặc trả lại bìa đỏ không được, bà DTKC đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.