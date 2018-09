Nguyễn Văn Dương khai biếu tiền tỉ cho công an

Trong cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cục trưởng C50), cơ quan tố tụng xác định đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) là hai người cầm đầu.

Tại công an, Dương khai nhận: Để vận hành được game cờ bạc, Dương đã sử dụng một phần tiền lợi nhuận của công ty và một phần lớn tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc để biếu các cá nhân, đơn vị.



Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa

Dương khai cho Cục C50 số tiền 850 triệu đồng, gồm 700 triệu tiền hỗ trợ Tết và 100 triệu cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát, 50 triệu cho Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Cục C50. Tháng 2-2017, Dương ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định nội dung lời khai này của Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Số tiền trên đã được đơn vị này chi hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, chiến sỹ. Ông Hóa thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Dương còn khai cho ông Hóa 22 tỉ đồng, tuy nhiên cựu tướng công an này không thừa nhận, do đó CQĐT chưa đủ căn cứ chứng minh nên đã tách ra xem xét xử lý sau.

Đặc biệt, “ông trùm” cờ bạc này cũng khai rằng đã chi rất nhiều tiền cũng như hiện vật để biếu ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Số tiền theo lời khai của Dương khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Cụ thể, Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Trong đó, ở giai đoạn vận hành game bài RikVip.com thì cho 2 tỉ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng; giai đoạn vận hành game bài Tib.Club cho 200.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng; tiền tết 150.000 USD; một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD.

Chưa dừng lại, Dương còn khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng. Mỗi lần đi nước ngoài về, Dương cũng đều mua áo tặng cho ông Vĩnh, giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên; nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên đến nay, bị can Phan Văn Vĩnh không thừa nhận và CQĐT chưa đủ căn cứ chứng minh nên đã tách ra khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.



Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam

Bên cạnh các cá nhân ở trên, Nguyễn Văn Dương khai từng hỗ trợ cho Câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục Cảnh sát 100 triệu đồng; chuyển 1 tỉ cho Bộ Tư lệnh Hải quân để đóng xuồng CQ tặng đơn vị này trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát. Quá trình điều tra, CQĐT đã chứng minh và làm rõ nội dung lời khai về khoản cho này của Dương là có thực.

Ngoài ra, Dương còn khai nhận vào Tết năm 2016, bị can đã cho ông Lê Hồng Sơn (khi đó là Trưởng phòng PC50 Công an TP Hà Nội) số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên ông Sơn phủ nhận việc này, do đó chưa đủ cơ sở kết luận.

Theo cáo trạng, ông Sơn là một trong số những lãnh đạo Phòng PC50 phê duyệt đề xuất dừng xác minh hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến RikVip với lý do ảnh hưởng tới hoạt động nghiệp vụ của cơ quan cấp trên và chính trị của lực lượng.