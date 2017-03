Nóng: Công bố nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận

Ngày 27-5, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản thông báo kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 22-5, tại Km 1730 + 300 m trên quốc lộ 1 đoạn đi qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), làm 13 người chết và 39 người bị thương.



Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận.

Theo kết luận điều tra ban đầu, xác định nguyên nhân là do ông Trần Công Định (lái xe 38N-5577) điều khiển xe khách của nhà xe Sơn Quy mang biển số 38N-5577 vượt ô tô tải 86C-053.88, khi vượt qua khỏi đầu xe tải, xe này đã đâm trực diện vào phần đầu, góc bên trái của xe khách Phương Trang BKS 51B -11.224 làm hai xe quay ngang, chắn lòng đường. Xe 51B-11.224 của nhà xe Phương Trang cháy trước và lan sang các phương tiện khác.

Về chiếc xe máy 76X-7800 bị cháy dưới đường, chủ sở hữu là chị Lê Thị Ái Liên, sinh năm 1984, trú ở Nghĩa Hành-Quảng Ngãi. Chị Liên giao xe cho em ruột là anh Lê Hồng Đạt đưa vào TP.HCM theo xe 51B-11.224 (anh Đạt đã tử vong). Thông tin về con chó chết cháy tại hiện trường mà có dư luận cho rằng hai xe khách đã tông phải xe máy bắt trộm chó, thực chất là của hành khách Lê Huy Hoàng (16 tuổi) đi trên xe 38N-5577 đưa về quê.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam thụ lý vụ tai nạn giao thông theo quy định và đang tiếp tục phối hợp với Cục C54 - Bộ công an và các phòng nghiệp vụ PC44, PC45, PC54 - công an tỉnh giám định, xác minh củng cố tài liệu, làm việc với các chủ phương tiện hai xe khách để xác định trách nhiệm dân sự đối với nạn nhân, đồng thời để kết luận vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 4 giờ 15 ngày 22-5, tại Km 1730 + 300 đã làm 13 người chết và 39 người bị thương. Tại hiện trường hai xe khách đều cháy rụi trơ khung và xe tải bị cháy phần đầu cabin. Do thi thể các nạn nhân đều bị cháy gần như thành than nên việc xác định danh tính phải qua giám định AND. Hai ngày sau vụ tai nạn, toàn bộ nạn nhân đã được xác định bàn giao cho người thân mai táng.