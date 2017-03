‘Ôsin’ trộm tiền tỉ của gia chủ

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Cúc (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, với thủ đoạn làm giả giấy CMND mang tên người khác, Cúc xin làm “ôsin” thông qua trung tâm giới thiệu việc làm ở các quận, huyện rồi chờ gia chủ sơ hở để ra tay trộm tài sản. Mới đây, Cúc dùng thủ đoạn tương tự trộm 800 triệu đồng của một gia đình ở Tây Ninh và bị công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-3-2014, ông TXN (ngụ phường 15, quận Gò Vấp) nhận Cúc vào giúp việc nhà thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Lúc đó, Cúc đưa ra một giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Kim Oanh, thường trú ở quận 7. Tin tưởng Cúc có hộ khẩu ở TP.HCM, lai lịch rõ ràng, nên ông N. đã cho Cúc ăn ở tại nhà mình. Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau, (chiều 26-3-2014) ông N. ngủ trưa thức dậy thì thấy Cúc đã biến mất. Ông N. hốt hoảng kiểm tra tài sản trong nhà mới biết bị mất xe tay ga hiệu Vision, hai máy tính xách tay, một dây chuyền vàng, một máy chụp ảnh, một máy đọc sách cùng tiền mặt gồm 400 USD, 900 euro và 2 triệu đồng.

Đoàn Thị Cúc và tang vật. Ảnh: CTV

Cùng thời điểm này, anh Trần Lương Trung Thảo, chủ cửa hàng máy vi tính ở thị xã Thuận An (Bình Dương), thấy có một người phụ nữ đem hai máy vi tính đến cửa hàng nhờ mở khóa máy. Trong lúc anh Thảo mở khóa do máy có cài đặt định vị thì cũng ngầm mật báo với công an. Cảm thấy bất an, sợ bị vạch trần hành tung, người phụ nữ bỏ lại hai máy vi tính rồi bỏ đi. Sau đó anh Thảo đã trao trả hai máy vi tính lại cho ông N. Quá trình xác minh, công an cho nhận dạng thì anh Thảo khẳng định người phụ nữ đem hai máy vi tính tới cửa hàng của anh chính là Cúc.

Đầu tháng 7-2014, qua theo dõi thông tin trên báo chí, ông N. phát hiện Cúc là nghi can vụ trộm tài sản lớn ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Tương tự, với thủ đoạn làm giả giấy CMND, Cúc xin vào giúp việc cho gia đình ông H. (ngụ Trảng Bàng). Sau khi giúp việc được năm ngày, lợi dụng lúc vợ con ông H. đi vắng, chỉ còn mình ông H. ở nhà, Cúc đã mở két sắt lấy trộm 800 triệu đồng rồi âm thầm bỏ trốn.

Hơn nửa tháng ròng rã xác minh, điều tra từ manh mối là chiếc thẻ cào điện thoại mà Cúc vứt lại tại tiệm tạp hóa, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã lần ra dấu vết và bắt giữ Cúc tại TP.HCM, đồng thời thu hồi lại tài sản cho gia đình ông H..

Hiện Công an quận Gò Vấp đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

HOÀNG TUYẾT