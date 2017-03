Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê

Trước đó, tối 22-3, hơn 20 trinh sát hình sự ập vào quán cà phê Thanh Trúc (phường An Phú, thị xã Thuận An) bắt quả tang nhóm người đang cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hơn 10 triệu đồng, một laptop và nhiều điện thoại di động…





Những nghi can trong vụ đánh bạc. Ảnh: VN

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận quán cà phê này do Bình làm chủ, tổ chức cá độ bóng đá. Bình phân công Trung làm nhà cái để chung chi tiền thắng-thua mỗi trận bóng cho các con bạc. Mỗi đối tượng tham gia bắt “kèo” với số tiền 500.000 đồng/lần. Ổ cá độ bóng đá này đã hoạt động được nửa năm nay.

VĂN NGỌC