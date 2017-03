Tạm giam 2 cán bộ giúp sức một chủ DN lừa đảo trên 100 tỷ đồng

Nguồn tin riêng của PV chiều 26/5 cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh (Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Văn Giàu (38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh (28 tuổi) - cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh (Kiên Giang) và Nguyễn Đông Hải (37 tuổi) - Giám đốc DNTN Tấn Hải Đăng (khu vực 3, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, Kiên Giang) về cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào năm 2010, Hải kết hợp với Minh và Giàu để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện An Minh. Để qua mặt các ngân hàng, các đối tượng kể trên đã bàn bạc nhau sử dụng các hình thức không có đất vẫn ra chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất sai quy trình (không nộp thuế) và cùng một mảnh đất ra nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, các đối tượng đã dùng các giấy chứng nhận giả trên mang vào nhiều ngân hàng thế chấp, vay số tiền trên 100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Theo xác định của cơ quan điều tra, cho tới thời điểm bắt tạm giam các đối tượng kể trên, chỉ tại Ngân hàng TMCP An Binh chi nhánh Kiên Giang, đã có 18 giấy giả được Giám đốc Nguyễn Đông Hải đưa vào thế chấp để vay số tiền trên 40 tỷ đồng. Thượng tá Nguyễn Văn Luyện – Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đây là vụ lừa đảo lớn nhất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ trước tới nay được phát hiện. Vụ án đang được khẩn trương điều tra làm rõ Theo Binh Huyền (Công an nhân dân)