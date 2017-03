Trung úy công an bị đánh tử vong trên đường đi làm

Ngày 3-8, ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một chiến sĩ công an tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi), hiện đang công tác tại Đội quản lý hành chính, Công an huyện Quốc Oai.



Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2-8, Trung úy Hoan trên đường đi làm, tới khu vực đường đê thôn Phúc Đức, (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên taxi chặn đường, vây đánh.

Gây án xong, nhóm đối tượng lên taxi rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Tâm cho biết thêm khu vực xảy ra vụ việc thuộc đoạn đường vắng vẻ, sau khi gây án các đối tượng đã bỏ chạy theo hướng đi huyện Phúc Thọ.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Đoàn Danh Mạnh, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, cho hay công an huyện này đang phối hợp cùng Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.