Gần 5 năm, 'ông trùm' lừa đảo MB24 vẫn bặt vô âm tín

Công an TP Hà Nội thông báo: Ai biết Nguyễn Tuấn Minh trốn ở đâu liên lạc với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội (điện thoại 043.9396145) hoặc đến cơ quan công an gần nhất cung cấp thông tin để lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ.