Vụ ba người chết vì truy đuổi kẻ trộm chó: Nạn nhân bị bắn bằng súng điện

Trung tá Phan Văn Triết, Trưởng Công an xã Tân Thạnh Đông, xác nhận tình trạng trộm chó không chỉ nóng trên địa bàn xã mà các xã khác cũng tương tự. Năm 2013, công an xã truy bắt được ba vụ trộm chó với sáu nghi can. Sau đó do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên đều xử phạt hành chính, mức phạt cao nhất là 2 triệu đồng. Theo ông Triết, từ đầu năm 2014 đến nay xã chưa ghi nhận người dân nào đến báo bị mất chó hoặc bị trộm rút súng đe dọa, chủ yếu chỉ nghe dư luận bên ngoài bàn tán. Mới đây có hai điểm treo bảng “mua chó sống” công an xã đã xuống tuyên truyền, vận động chuyển đổi nghề, đóng cửa. “Chúng tôi từng lập chốt, chắn barie, tuần tra cả ngày đêm nhưng đối tượng trộm chó chạy xe bạt mạng, bị công an truy đuổi chúng vứt lại súng tự chế. Có lần nghe tin báo trộm chó, công an xã chốt chặn tại khu vực cầu Nhỏ định hạ barie để ngăn cản thì bị chúng dùng ná bắn vào đầu bể cả nón bảo hiểm” - Trung tá Triết cho biết thêm.