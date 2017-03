Xe công an TP.HCM bị nạn, một trung tá tử vong

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan điều tra PC44 – công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đang thụ lý điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiên trọng trên đường ĐT741 (xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến một người chết, bốn người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VnExpress

Thông tin ban đầu, sáng ngày 18-3, tổ công tác của phòng PC46- Công an TP.HCM có tất cả bốn người trên xe ô tô biển số xanh đi thực hiện công vụ. Khi xe lưu thông trên đường ĐT741 (đoạn qua xã An Bình, huyện Phú Giáo) theo hướng về huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì va chạm vào xe container do anh Võ Phát Đạt (quê Hậu Giang) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.



Vụ va chạm khến xe ô tô của cán bộ công an bị thủng bánh lao vào dải phân cách rồi lao trúng xe máy do Nguyễn Văn Lự (ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông cùng chiều trên đường, làm ông này bị thương. Xe ô tô của cán bộ PC46 tông vào tường nhà dân thì dừng lại.

Sau vu tai nạn tất cả 5 người đều bị thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, một trung tá công an tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.