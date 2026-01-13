Xe tải đậu cạnh cây xăng bốc cháy ngùn ngụt 13/01/2026 18:15

(PLO)- Một chiếc xe tải đậu cạnh cây xăng ở Pleiku, Gia Lai bất ngờ bốc cháy dữ dội, nguy cơ cháy sang cây xăng.

Chiều 13-1, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời dập tắt vụ cháy xe tải ở gần cây xăng ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải 70C-109.31 đang đậu cách cây xăng số 42 Lê Duẩn, phường Pleiku khoảng 20 mét bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe tải bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng ở phường Pleiku, Gia Lai. Ảnh: VN

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến dập lửa.

Đám cháy được khống chế.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.