Cháy xưởng lao động dạy nghề trong trại giam Quảng Ninh 13/01/2026 15:51

(PLO)- Vụ cháy đã khiến nhà xưởng lao động số 1 của trại giam Quảng Ninh cháy toàn bộ và nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 cháy một phần.

Ngày 13-1, thông tin từ UBND phường Hoàng Quế (tỉnh Quảng Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra cháy trong trại giam Quảng Ninh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày tại xưởng lao động dạy nghề số 1, phân trại số 1, trại giam Quảng Ninh.

Vụ cháy xảy ra tại xưởng lao động dạy nghề trong trại giam Quảng Ninh. Ảnh: TT

Ngay khi tiếp nhận thông tin cháy, công an phường và lực lượng dân phòng cùng lực lượng cán bộ trại giam đã di chuyển tài sản. Cùng với đó, lực lượng phòng cháy tiếp cận, dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Theo báo cáo, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, cháy toàn bộ Nhà xưởng lao động số 1 với diện tích khoảng 500m2, xây dựng năm 2010. Cùng với đó, cháy một phần Nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 diện tích khoảng 300m2, xây dựng năm 2006.

Tổng thiệt hại ước tính 750 triệu đồng.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy. Ảnh: TT

Các cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp với trại giam Quảng Ninh để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời cử cán bộ tiếp tục trực ở các vị trí có nguy cơ cháy để có biện pháp xử lý kịp thời.