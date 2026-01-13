Quảng Ninh: Khởi tố nguyên giám đốc ngân hàng vì chiếm đoạt hàng tỉ đồng 13/01/2026 08:58

(PLO)- Đưa ra thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng, nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh đã chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng.

Ngày 13-1, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường (41 tuổi, trú tại khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) – Chi nhánh Móng Cái, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 01-2025 đến tháng 12-2025, Đỗ Như Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Đỗ Như Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Thông qua đó, Trường tạo lòng tin, yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau khi nhận được tiền, Trường đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an xác định hành vi trên đã xảy ra đối với nhiều bị hại tại địa bàn phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với VKSND tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, mở rộng vụ án (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định.