Việc này giúp các tổ chức có liên quan tăng cường công tác phối hợp nhằm đảm bảo duy trì trật tự, an toàn giao thông trong khu vực. Hiện Sở GTVT TP là đầu mối tổ chức, còn việc triển khai chủ yếu do UBND các quận và Viettel TP.HCM thực hiện.



Cũng theo Sở GTVT TP, qua hơn một tháng triển khai thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường theo giờ, tính đến ngày 16-9, tổng số tiền thu phí đạt gần 400 triệu đồng. Đánh giá về công tác thu phí, Sở GTVT TP cho biết do quy định thu phí đỗ xe theo giờ tăng lên so với thu theo lượt nên lượng phương tiện đỗ không nhiều. Điều này đạt mục đích giúp tình hình trật tự an toàn giao thông trên 23 tuyến đường có chuyển biến tích cực; lòng đường, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ xe, tài xế tìm cách trốn phí hoặc chây ỳ nộp phí. Nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng còn mỏng và biện pháp chế tài chưa có.