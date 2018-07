Đình chỉ 9 tháng công ty để khách TQ mặc áo “lưỡi bò”

Chiều 6-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Aladin Việt Nam (TP Nha Trang, Khánh Hòa) tổng cộng 42,5 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong chín tháng.

Lý do công ty này bị phạt vì có các hành vi vi phạm như sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam, không thực hiện thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, không có hợp đồng bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch.



Nhóm khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ nước này kèm hình "đường lưỡi bò" phi pháp.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Aladin Việt Nam là doanh nghiệp đã tổ chức tour du lịch có nhóm khách Trung Quốc (TQ) mặc áo thun in phía sau có in hình bản đồ TQ với “đường lưỡi bò”. Tối 13-5, sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), nhóm du khách TQ hơn 40 người đã cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ áo thun trắng phía sau có in hình bản đồ TQ kèm “đường lưỡi bò” phi pháp. Các lực lượng quan chức năng đã kịp thời phát hiện, thu hồi toàn bộ số áo này, đồng thời gửi thông tin nhóm khách trên đến công an cửa khẩu để xử lý.