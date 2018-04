Vụ xử 3 cán bộ NH: Tòa chuyển sang tranh luận

Ngày 24-4, TAND TP Cần Thơ tiếp tục ngày xét xử thứ năm đối với vụ Lê Thanh Hải – nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phiển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cần Thơ cùng hai thuộc cấp và ba người khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



Tổ điều tra viên được tòa mời đến vào chiều 24-4 để giải thích một số vấn đề liên quan đến kết luận định giá tài sản. Ảnh: NN

Trong ngày xét xử thứ năm, khi được hỏi về các kết luận định giá tài sản, bị cáo Nhân cho biết không đồng ý với giá trị tài sản như các kết luận định giá.

Buổi chiều, tòa đã mời tổ điều tra viên (ĐTV) đến giải thích về một số vấn đề liên quan đến quá trình định giá tài sản đối với các tài sản dùng thế chấp cho các khoản vay.

Theo đó, luật sư hỏi vì sao quyết định trưng cầu định giá của cơ quan điều tra không ghi rõ nội dung trưng cầu về giá theo giá nhà nước hay giá thị trường? Một ĐTV cho biết, theo Điều 11 Nghị định 26 quy định văn bản yêu cầu định giá tài sản không bắt buộc phải ghi rõ định giá theo giá nhà nước hay thị trường. Mặt khác, Nghị định 26 cũng quy định rõ, định giá là theo giá thị trường rồi.

Về việc có kết luận định giá tài sản của địa phương này thì tất cả thành viên trong hội đồng ký tên nhưng địa phương khác lại chỉ có một người ký tên thay mặt hội đồng, ĐTV cho biết, đối với kết luận chỉ ký tên một người thì kèm theo đó là biên bản họp hội đồng định giá đã ký tên tất cả thành viên. Biên bản này kèm theo kết luận nên không ảnh hưởng đến hiệu lực của văn bản…

Tại tòa, luật sư nêu câu hỏi với đại diện ngân hàng về việc công ty Tây Nam chậm trả phần lãi suất hai năm đầu (lúc đầu vay theo gói hỗ trợ 0% hai năm đầu, sau phát hiện không đủ điều kiện nên chuyển sang gói vay lãi suất thông thường – NV) có phải thiệt hại cho bị hại không?

Đại diện ngân hàng nói, doanh nghiệp chậm trả lãi khi chuyển từ gói hỗ trợ lãi suất sang gói vay thông thường sẽ bị coi là chậm trả. Lãi trong thời gian ân hạn mà doanh nghiệp không trả sẽ được ngân hàng tính vào gốc vay…

“Chi nhánh Cần Thơ nếu thỏa thuận với Tây Nam cho vay phần lãi 59 tỉ thì không xảy ra vấn đề gì” – vị đại diện ngân hàng nói.

Ngoài ra, vị đại diện ngân hàng cũng cho rằng, dòng tiền của các khoản vay như cáo trạng nêu chưa rõ vấn đề, mới chỉ giải quyết một vế là sử dụng vốn, còn tiền của ngân hàng vào và tiền công ty hoạt động đưa vào chưa rõ.

Đại diện VKS hỏi đại diện ngân hàng, bị cáo Tuấn Anh về việc gói vay hỗ trợ lãi suất 0% (194 tỉ) theo quy định là chỉ dùng vào việc mua thiết bị cấp lạnh hay cả việc xây dựng? Bị cáo Tuấn Anh cho biết, trong số 258 tỉ thì 194 tỉ là gói vay hỗ trợ lãi suất 0% được cấp cho hạng mục thiết bị làm lạnh, 64 tỉ là hỗ trợ xây dựng kho hưởng lãi suất ưu đãi chênh lệch.

Về khoản lãi 59 tỉ, bị cáo Tuấn Anh cho biết, khi chuyển sang gói vay thông thường, Tây Nam phải nộp theo thỏa thuận, có gia hạn nhiều lần, việc gia hạn là do Nhân nói đang tập trung làm dự án không có tiền…



Các bị cáo tại tòa chiều 24-4. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2014, Cục an ninh nông nghiệp nông thôn – Bộ Công an phối hợp Công an Cần Thơ xác minh tại Agribank Cần Thơ về khoản hỗ trợ lãi suất cho công ty Tây Nam. Đồng thời Agribank Việt Nam cũng tiến hành kiểm tra khoản vay của Tây Nam tại Agribank Cần Thơ phát hiện Tây nam sử dụng vốn vay sai mục đích nên yêu cầu chuyển khoản vay hỗ trợ lãi suất của Tây Nam sang thông thường…

Cũng theo cáo trạng, kết luận giám định của Tổ giám định tư pháp ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ xác định quá trình cho vay, giải ngân cho công ty Tây Nam, Agribank Cần Thơ chưa thực hiện đúng quy định…, xác định khoản vay của Tây Nam chuyển sang nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn.

Kết thúc ngày làm việc thứ năm, tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Tuy nhiên, ngày 25-4 là ngày nghỉ Lễ giỗ Tổ nên tòa sẽ bước vào phần tranh luận từ sáng ngày 26-4.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, cáo trạng mới nhất truy tố các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên là giám đốc, trưởng phòng và cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 304 tỉ…

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến phiên tòa trong các bản tin tiếp theo.