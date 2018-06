Máy bay chiến đấu Trung Quốc sẽ hộ tống ông Kim sang Singapore

Nguồn tin quan chức không quân Hàn Quốc cho biết không quân Trung Quốc tới đây sẽ triển khai máy bay chiến đấu hộ tống lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Singapore dự thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.



“Đưa máy bay hộ tống lãnh đạo một nước là một trong những nghi thức an ninh cao nhất mà không quân có thể cung cấp” – quan chức không quân Hàn Quốc nói với South China Morning Post.

Cụ thể theo nguồn tin này, máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ hộ tống ông Kim khi chiếc chuyên cơ của Triều Tiên chở ông bay qua không phận Trung Quốc hướng về Singapore. Trong khi đó theo dự đoán của nhà phân tích quân sự Yue Gang – đại tá quân đội Trung Quốc về hưu, các máy bay chiến đấu Trung Quốc sẽ không xâm nhập không phận Singapore mà dừng lại ở sát biên giới.



Máy bay chiến đấu Su-30 của không quân Trung Quốc. Ảnh: CNN



Theo nguồn tin này, “việc Trung Quốc đưa máy bay hộ tống ông Kim có thể là một thông điệp gửi trực tiếp đến liên minh Mỹ - Hàn rằng Trung Quốc mạnh mẽ ủng hộ Triều Tiên”.

South China Morning Post cũng nhận định Trung Quốc đang muốn mở rộng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên trước khi thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Đến giờ lộ trình di chuyển chi tiết của ông Kim từ Bình Nhưỡng đến Singapore – dài 4.000km vẫn chưa được rõ. Tuy nhiên theo một số cá nhân biết về chuyện an ninh gia đình ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ có thêm biện pháp đảm bảo an toàn cho ông Kim.

“Số nhân viên bảo vệ và lộ trình của ông Kim là sự lo ngại an ninh lớn nhất ở Singapore. Ông Kim nhiều khả năng sẽ bay sang Singapore qua không phận Trung Quốc để đảm bảo an ninh, vì thế ông Kim tìm kiếm sự bảo vệ của Trung Quốc trên đường sang Singapore” – theo ông Lee Yun-keol, từng làm việc tại một đơn vị bảo vệ an ninh cho gia đình ông Kim trước khi bỏ trốn sang Hàn Quốc năm 2005.