Ông Trump giải thích về sắc lệnh cấm nhập cảnh

“Tôi cần nói rõ rằng đây không phải là một lệnh cấm người Hồi giáo như truyền thông đã đưa tin sai lệch” – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-1 (giờ Mỹ) tuyên bố.

“Sắc lệnh này không nhắm vào yêu tố tôn giáo mà là nhắm vào khủng bố nhằm giữ đất nước chúng ta được an toàn. Vẫn có hơn 40 quốc gia khác trên thế giới, với dân số phần lớn là người Hồi giáo, không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này” – hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ông Trump.



Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tái cấp thị thực cho tất cả các nước sau 90 ngày thực thi sắc lệnh cấm nhập cảnh mới đây. Ảnh: AP

Trước đó, hôm 27-1, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mà theo đó cấm công dân của 7 nước với phần lớn dân số là người Hồi giáo gồm Syria, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày, đồng thời tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng bốn tháng.



Sắc lệnh đã vấp phải vô số phản đối khi đám đông tập trung bên ngoài Nhà Trắng cũng như tại nhiều thành phố của Mỹ để biểu tình. Hàng trăm người Mỹ đã đổ tới các sân bay kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm và yêu cầu thả ngay lập tức những người nhập cảnh bị bắt giữ sau lệnh cấm.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, vị tân Tổng thống Mỹ cam kết: “Chúng tôi sẽ tái cấp thị thực cho tất cả quốc gia một khi chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã xem xét và thực thi các chính sách siết chặt an ninh nhất trong 90 ngày tới”.



Những người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump tại sân bay John F. Kennedy (New York, Mỹ) ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

“Chính sách của tôi tương tự những gì cựu Tổng thống Obama đã làm hồi năm 2011, thời điểm khi ông cấm thị thực đối với những người tị nạn từ Iraq trong sáu tháng. Bảy quốc gia được nêu tên trong sắc lệnh hành pháp giống với các quốc gia mà chính quyền ông Obama từng xác định là nguồn gốc của khủng bố” – ông Trump nhấn mạnh.



Trước đó, Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích sắc lệnh của ông Trump. Hai quan chức nói rằng sắc lệnh “có thể mang lợi cho việc tuyển mộ của bọn khủng bố hơn là cải thiện an ninh nước Mỹ”.

Tuy nhiên, trong một dòng trạng thái trên Twitter, ông Trump nói rằng tuyên bố chung của hai quan chức là sai lầm. “Thật buồn khi họ không hiểu rõ về vấn đề nhập cư. Các thượng nghị sĩ hãy tập trung sức lực vào vấn đề IS, nhập cư phi pháp và an ninh biên giới thay vì luôn tìm cách châm ngòi cho Thế chiến III”.

Tối 27-1, trong một vụ kiện do tổ chức Liên hiệp Tự do Dân sự Mỹ (SCLU) đệ trình thay mặt hai người nhập cư Iraq, Thẩm phán Ann Donnelly đến từ quận miền Đông của TP New York đã ra phán quyết khẩn cấp tạm thời nhằm chống sắc lệnh của ông Trump. Phán quyết cấm nhà chức trách Mỹ trục xuất những người nhập cư mà đã đến Mỹ hoặc đang đến Mỹ trong lúc ông Trump ký sắc lệnh.

Các thẩm phán tại bang Massachusetts, Virginia và Washington ngay sau đó cũng đưa ra các tuyên bố tương tự. Tại Boston, Thẩm phán Allison Burroughs thậm chí đã ra phán quyết cản trở việc thực thi sắc lệnh trong vòng bảy ngày.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền tân Tổng thống Trump nói rằng tất cả sắc lệnh hành pháp của ông Trump vẫn còn hiệu lực và phải được thực thi. Một quan chức giấu tên nhấn mạnh lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một “câu chuyện thành công to lớn”.